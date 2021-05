La bella attrice Michela Quattrociocche ha condiviso una foto su instagram e ha uno sguardo pensieroso e serio come mai?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Michela Quattrociocche ha condiviso una foto su instagram dove appare pensierosa e seria, sarà successo qualcosa? Intanto a mettere mi piace è anche la famosa amica Ilary Blasi che ammira sempre la Quattrociocche. Nei commenti tutti scrivono quanto è bella l’attrice e che addirittura è la più bella del mondo. Lo sguardo serio non è dovuto a qualcosa che è successo, infatti in molte foto ha questa espressione l’attrice. Quando sorride è con le figlie o il compagno Giovanni Naldi.

Michela Quattrociocche l’attrice è bella come un sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Non smette mai di sorprendere la bellezza di Michela Quattrociocche, che lascia attonite anche le amiche. Laura Chiatti commenta sempre le sue foto sbalordita dalla bellezza della sua amica e collega. Sotto ad un post ha scritto:“Sei bella da lasciare senza respiro”, è bello vedere questa solidarietà femminile. La Quattrociocche è indubbiamente una donna molto bella, ma anche lei negli anni ha subito qualche ritocchino estetico. Il seno è stato rifatto e anche le labbra sono state gonfiate notevolmente. Anche il naso appare diverso rispetto ad alcune foto del passato. Sicuramente maturando anche il corpo cambia, ma è inevitabile non accorgersi di alcune modifiche.

Nonostante questo rimane una donna bellissima con un fisico scolpito e un viso impressionante. Il suo compagno Giovanni Naldi non perde occasione per commentare le foto della fidanzata con cuori e messaggi dolci. I due stanno insieme ormai da un anno e mezzo. I due sembrano essere molto felici. Hanno già viaggiato molto insieme verso destinazioni incantevoli. E su instagram celebrano il loro amore con foto romantiche e dediche meravigliose. L’attrice sembra un’altra con l’imprenditore che ha incontrato proprio in uno dei suoi alberghi a Roma. La Quattrociocche all’epoca era sposata con il calciatore Alberto Aquilani, dal quale ha avuto due figlie Aurora e Diamante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Tuttavia le cose tra loro non funzionavano più negli ultimi anni e alla fine hanno preso la decisione di lasciarsi pur rimanendo in ottimi rapporti per il bene delle bambine. Ad oggi l’attrice è felice e appagata del suo nuovo partner e si parla di allargare la famiglia e sposarsi.