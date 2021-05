Milly Carlucci non riesce più a trattenersi: “Ecco cosa mi succede”

Milly Carlucci la conduttrice di Ballando con le stelle rivela un segreto che non riesce più a mantenere, ecco di cosa si tratta

La conosciamo tutti per la sua carriera brillante nel mondo della televisione. Da anni ormai è al timone del programma storico Ballando con le stelle ed è un punto di riferimento per il pubblico e la Rai. Stiamo parlando di Milly Carlucci, la nota conduttrice che ogni volta regala grandi emozioni a chi la segue. Ha quasi sessantasette anni ma è ancora una donna affascinante ed ha bellezza da vendere.

Milly Carlucci: qual è il segreto della conduttrice?

Non è solita parlare della sua vita privata con il pubblico, ma questa volta Milly Carlucci ha rivelato un particolare della sua sfera più intima. A quanto pare dopo anni ha deciso di condividere con i fan la sua malattia. Si tratta di una patologia particolare, la malattia del sole. L’estate per la conduttrice è infatti una stagione avversa visto che deve rimanere lontana il più possibile dai raggi UV.

E’ per questo che non vedremo mai la Carlucci abbronzata. La presentatrice deve adottare una serie di accorgimenti quali l’applicazione della crema solare, una copertura totale delle varie parti del corpo, gli occhiali da sole non devono mai mancare, deve indossare magliette a maniche larghe e pantaloni lunghi anche al mare. A quanto pare per questa patologia non sembra esserci una cura definitiva.

I fan non vedono l’ora di rivederla in televisione con la nuova stagione di Ballando con le stelle. Per il momento non ci sono notizie al riguardo, ma sicuramente andrà in onda a partire dal prossimo autunno.

Il programma è ormai una trasmissione storica che porta alla Rai uno share e un numero di ascolti molto alti. Milly Carlucci è una garanzia per l’azienda.