Drammatico incidente in moto: ragazzo di 19 anni muore tornando a casa

Monza, tragico incidente in moto: ragazzo di 19 anni muore tornando a casa

Altro incidente mortale sulle strade del nostro Paese. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 maggio, un ragazzo è deceduto a Monza in un terribile schianto avvenuto nei pressi del cimitero.

La vittima è Carlo De Rosa, 19enne residente nel capoluogo di provincia lombardo. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano Il Giorno, De Rosa stava tornado a casa da scuola alla guida della sua moto Enduro, una Motard 530 Tm. Per cause ancora da accertare, nei pressi di una rotonda, il giovane motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato dalla sella per diversi metri.

In pochi minuti, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica. Per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravissime ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti, oltre ai soccorsi anche gli agenti della Polizia Locale di Monza che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente mortale.

Dai primi riscontri, riporta la redazione de Il Giorno, pare essersi trattato di un sinistro autonomo che non avrebbe dunque, coinvolto altri veicoli in transito sulla strada teatro della tragedia.