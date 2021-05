“Il paradiso delle signore”, Gloria Radulescu fuori dal set: l’indiscrezione

Gloria Radulescu lascia il set di Il paradiso delle signore? Alla vigilia della finale di stagione spunta un particolare sul suo personaggio

Venerdì 28 maggio 2021 andrà in onda l’ultima puntata di Il Paradiso delle signore. Siamo giunti alla finale della quinta stagione ma a quanto pare non si tratta di un addio. Ci sono buone probabilità che partano le riprese per la prossima edizione, ma qualcuno sicuramente non ci sarà. Ecco cosa ha rivelato Gloria Radulescu riguardo al suo personaggio, Marta Guarnieri.

Gloria Radulescu: l’addio di Marta

Nell’ultima puntata tutti i misteri tenuti nascosti fino ad ora saranno scoperti. I telespettatori non vedono l’ora di capire cosa succederà ai personaggi e come si concluderà la storia tra Vittorio Conti e Marta Guarnieri, interpretati rispettivamente da Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu. Secondo le anticipazioni, la Guarnieri uscirà di scena definitivamente abbandonando così la truppa per sempre.

L’attrice Radulescu ha però spiegato in un’intervista per Nuovo Tv un dettaglio: “Possiamo dire che nell’ultima puntata ci sarà un clamoroso colpo di scena e che, per questo personaggio, – afferma – c’è una porta socchiusa. Magari nella prossima stagione potrà andare e venire come vuole? Chissà…”.

Il pubblico è sempre più curioso, nell’attesa scopriamo insieme cosa accadrà nell’ultima puntata.

Anticipazioni

A quanto pare Marta deciderà di partire per gli Stati Uniti per dare una svolta alla sua carriera, ma i suoi cari non prenderanno bene la notizia. Il matrimonio con Vittorio sembra ormai arrivato al capolinea, ma un colpo di scena li farà riavvicinare molto. Prima di lasciare il Paese, Marta va al Paradiso delle Signore, ma poiché tardi troverà solo il suo “amore”. I due passeranno la notte insieme.

Ma Marta ha deciso: nessun ripensamento, è il momento di voltare pagina e inseguire i propri sogni. Così la donna parte e Vittorio troverà la forza di ricominciare, si dedicherà al suo lavoro e renderà il negozio ancora più bello e esclusivo.