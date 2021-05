L’internazionale artista Laura Pausini esaudire i desideri dei suoi e pubblica un meraviglioso ricordo. La reazione alla sua bellezza è sensazionale.

L’ultima pubblicazione della “La nostra interNazionale 🙌“, Laura Pausini, è un meraviglioso tuffo nel più recente passato. Si tratta di un’immagine che la cantante, nata sotto il segno del Toro classe 1974, che secondo i suoi ammiratori non può che riassumere attimi da brividi e pelle d’oca.

A distanza di un mese dalla sua realizzazione, l’amatissima cantante di origini romagnole decide finalmente di esaudire la speranza di molti pubblicando uno dei momenti memorabili della sua lunga, entusiasmante e poliedrica carriera.

Laura Pausini: “The Queen” appare nello scatto del ricordo meraviglioso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Sarà proprio il noto brand italiano di alta moda, “Bulgari“, a commentare fra i primi il celebre scatto della cantante. La quale, mostrandosi ancora oggi felicemente reduce dal suo memorabile, quanto sfiorato, trionfo con la miglior canzone originale agli Oscar 2021, farà tornare nella mente di molti l’emozionante esibizione con la sua “Io sì” esattamente un mese fa sulla terrazza dell’Accademy.

Quest’ultima istantanea si mostra dunque senza alcun dubbio agli occhi dei suoi fan, presenti nella penisola italiana come oltreoceano, come la sintesi perfetta di un “Ricordo meraviglioso ❤️❤️❤️” . Infine Laura, vivendo ancora una volta, oltre che nel ricordo della bellissima performance canora ed interpretativa, ma nel suo favoloso abito e total look, firmato da un’altra celebre casa di alta moda, “Maison Valentino“, si aggiudicherà una preziosa standing ovation…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

I complimenti proverranno da ogni parte del globo. Artisti, musicisti, cantautori, stilisti, e gli ascoltatori di tutta una vita sembrano restare nuovamente con il fiato sospeso. Qualcuno scriverà anche: “Resterà una delle più belle avventure della storia della musica italiana in giro per il mondo. Momenti indimenticabili ❤️“.