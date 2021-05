Sanremo 2022, al posto di Amadeus un presentatore sorprendente

Non si ferma il toto-nomi sul prossimo conduttore di Sanremo 2022. Dopo il no di Amadeus arriva una proposta incedibile

Sull’euforia della vincita dei Maneskin all’Eurovision Song Contest di Rotterdam, si torna a parlare di Sanremo 2022. Da tempo, c’è da dire, impazza già il toto-nomi sul futuro presentatore e di nomi illustri ne sono stati fatti parecchi.

Qualche giorno fa Amadeus ha confermato che non farà la tripletta insieme al suo amico Rosario Fiorello e dunque le indiscrezioni sono tornate a farsi di nuovo insistenti.

Il prossimo anno l’Eurovision si svolgerà in Italia ed il Festival di Sanremo assumerà un tono ancora più importante e autorevole. Occhi puntati sulla kermesse della canzone italiana per decretare il vincitore che si esibirà sul doppio palco. E allora chi ci sarà all’Ariston a condurre? Spunta un nome sorprendente.

Sanremo 2022, la proposta è da numeri uno

Per Sanremo 2022 arriva una candidatura di un grande uomo. Un mattatore del palco che all’Ariston c’è stato e ha anche vinto ma non nella versione di presentatore. Parliamo di Massimo Ranieri che in una intervista a Rolling Stone ha lanciato a viso aperto la sua candidatura.

Condurre il Festival per il cantante napoletano sarebbe un sogno oltre che un onore. Un desiderio forte e un’esperienza che gli permetterebbe di arricchire ancora di più il suo curriculum artistico. “Manca nella mia collana di perle” ha detto.

Massimo Ranieri più volte ha sfiorato la conduzione di Sanremo. Il suo nome è stato fatto diverse volte nel corso degli anni senza però nessuna concretizzazione. L’ultima nel 2011 quando Mauro Mazza, direttore di Rai 1, lo voleva a tutti i costi ma alla fine l’ha spuntata un altro grande nome e collega del cantante napoletano, Gianni Morandi che è stato riconfermato anche per il secondo anno.

Massimo Ranieri potrebbe così sostituire Amadeus per Sanremo 2022? L’idea è allettante e sicuramente alla direzione della Rai la sua candidatura sarà arrivata. C’è solo da aspettare per vedere se ci sarà davvero una conferma oppure no.