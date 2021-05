La bella bonas di Avanti un altro, Sara Croce ha condiviso uno scatto su instagram dove è a dir poco magnifica e sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce sempre più sexy su instagram anche a cena fuori. La bella bonas è stata immortalata mentre era cena, probabilmente con il fidanzato Gianmarco Fiory, ed è incantevole. Indossa un corpetto nero di pizzo che mette in risalto il seno e sopra una giacca di pelle. Look aggressivo e sensuale. Nella didascalia scrive:”Nel mio posto felice”.

Sara Croce tra amore e lavoro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La Croce divide la sua vita tra amore e lavoro. Viaggi tra Roma e Puglia dove gioca il suo fidanzato Gianmarco Fiory. Lei va spesso a trovarlo a Bari ma vive tra Roma e Milano per via del lavoro. Fa sia la modella che la bonas per il programma di Paolo Bonolis Avanti un altro. Sia l’amore che il lavoro vanno a gonfie vele dunque. Ormai sono anni che lavora per Avanti un altro ed è tra le più apprezzate, su instagram ha 967 mila followers. I suoi contenuti sono bollenti e lasciano senza fiato, mostra sempre un fisico impeccabile e statuario. I commenti sotto ai suoi post sono sempre tantissimi:“Complimenti sei una ragazza bomba sexy”, “Sei bona in tutte le foto su instagram”, “Sei stupenda ti seguo sempre ad avanti un altro e prima a ciao darwin e ti ho vista anche a game of games spero di poter ricevere una tua foto autografata”.

Insomma i fan della bella Croce sono davvero tanti, praticamente tutti uomini giustamente. Ma molte donne spesso chiedono consigli alla Croce e si informano sulla sua vita tramite alcune domande. Infatti le è stato chiesto più volte se frequenta l’università e quale, lei ha risposto lo IULM a Milano e la facoltà di Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. Un’altra domanda frequente è se è mai ricorsa alla chirurgia estetica e lei risponde di no.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Ma è favorevole alla chirurgia se c’è una parte del corpo che non piace. Le è stato chiesto poi cosa direbbe alla se stessa 15enne, lei risponde che si direbbe di essere meno ingenua e di non fidarsi di chiunque. Ha fatto conoscere se stessa tramite queste domande ed è apprezzabile perché significa che ci tiene anche a far capire chi è oltre che a mostrare il corpo.