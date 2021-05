Zodiaco, quali segni hanno più autostima in assoluto: scoprili

È importante credere in se stessi e nelle proprie capacità ma esiste un filo sottile che divide l’autostima dall’arroganza. Lo sanno bene questi segni zodiacali

Ognuno dovrebbe credere nelle proprie capacità e non avere paura di mostrarsi per quello che è, fortificando ogni giorno la propria autostima. Eppure il mondo si divide spesso tra chi si lascia divorare dalle insicurezze e chi, invece, ne ha fin troppa tanto da ricadere nell’arroganza. In entrambi i casi bisognerebbe apportare delle modifiche e lavorare su alcuni lati del proprio carattere. Oggi scopriremo chi rientra nella categoria di persone con una forte autostima e lo faremo riferendoci ai segni zodiacali. Secondo gli astrologi questi quattro segni, seppur in modi differenti, riescono a emergere per la loro forte sicurezza. Ecco quali sono.

I segni zodiacali con più autostima di tutti

Quattro segni che si distinguono per una spiccata autostima che non hanno timore di mostrare agli altri.

Tra questi troviamo l’Ariete, da sempre considerato uno dei segni zodiacali più forti e sicuri di sé. Questo non significa che non abbia delle fragilità o delle insicurezze ma che prevarrà l’autostima che possiede. Durante una discussione o in situazioni particolarmente difficili riuscirà a emergere portando avanti le proprie idee, con una determinazione da fare quasi invidia.

Poi c’è il Leone che rientra spesso nella categoria di chi finisce per risultare arrogante e presuntuoso. Non solo ha una profonda autostima, ma ama anche stare al centro dell’attenzione e farà di tutto affinché questo accada. Inoltre mette quasi sempre prima se stesso dinnanzi agli altri, finendo per passare anche come egoista.

Il Sagittario si fa guidare invece dal proprio istinto di cui si fida ciecamente. Più che credere nelle proprie capacità, questo segno tende a mostrarsi aperto al dialogo e in grado di saper cambiare idea sulle cose. Essere sicuro di sé non significa che non riesca a mettersi in discussione, a differenza di altri segni citati in precedenza.

Infine tra i segni con più autostima troviamo lo Scorpione, che riesce a mascherare molto bene questo suo lato. Non si tratta infatti di un segno spavaldo o che crede di essere migliore degli altri anzi, potrebbe risultare a tratti persino insicuro. Questo però fa parte del suo essere misterioso, preferisce infatti vivere le proprie emozioni non amplificandole. Eppure si tratta di un segno molto sicuro di sé che esprime con fermezza le proprie convinzioni. Il suo pregio è quello di non voler necessariamente prevaricare sugli altri.