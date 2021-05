Silvia D’Avenia lo stacco di coscia lascia senza fiato, che gambe-FOTO

La D’Avenia è meravigliosa, ha condiviso uno scatto su instagram dove mostra le gambe e lascia tutti i fan sbigottiti

Silvia D’Avenia, l’influencer che incanta tutti con la sua bellezza fuori dal comune. La D’Avenia ama mettersi in mostra, questo è chiaro, nei suoi scatti su instagram si vede chiaramente. Mostra le gambe, il corpo e cambia posa spesso per la gioia dei fan che guardano e s’innamorano. I commenti sono sempre tantissimi, le fanno i complimenti per la sua bellezza scrivendo:”Sei bellissima buona serata sempre elegante e sexy”, “Hai bellissimi capelli un viso stupendo indossi un bellissimo vestito e scarpe con tacco alto, sei una donna meravigliosa e affascinante”.

Silvia D’Avenia l’influencer che conquista al primo scatto

La D’Avenia conquista al primo scatto, lo sguardo magnetico, i capelli ramati e il corpo statuario di una modella di bikini. Sui social la definiscono “la perfezione”. Per molti oggi lei è il modello di bellezza a cui tutti gli uomini ambiscono e che tutte le donne vorrebbero diventare. Un seno prosperoso, curve al punto giusto e fisico statuario oltre che a labbra pompate e viso angelico. C’è chi si sente svenire quasi a vederla e lo scrive:”Mamma mia da svenire”. I suoi post raggiungono picchi di 35.000 mi piace e oltre.

Tra questi mi piace appare anche quello di un noto calciatore, Neymar che sembra avere una passione per le influencer prorompenti. Infatti il suo mi piace è ricaduto più volte anche sui post di Chiara Nasti. Queste ragazze in particolare hanno consapevolezza del loro corpo, delle loro forme e sono a loro agio nel mostrarsi sempre mezze nude sui social. Il loro è puro esibizionismo, che ci può anche stare ma forse dopo un pò stufa. Nella sua didascalia del profilo la D’Avenia scrive in inglese, “Non sono solo quello che vedi”. Allora dovrebbe mostrare più chi è e meno come è, se vuole tenere fede a ciò che ha scritto.

Va bene che su instagram si parla con le immagini, ma anche attraverso le foto si possono comunicare tante cose diverse. Per il momento il messaggio ricevuto dai suoi contenuti è che cerca un fidanzato probabilmente, oppure ama essere corteggiata e riempita di complimenti, ma poi? Forse un giorno parlerà anche di se stessa.