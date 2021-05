Silvia Toffanin, che lavoro faceva prima di sfondare in tv? Nessuno se lo aspettava

Silvia Toffanin è la conduttrice più amata di Mediaset. Sai quale lavoro faceva prima di diventare famosa? Nessuno ne era a conoscenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Toffanin (@silviatoffanin.official)

Silvia Toffanin, storica conduttrice di “Verissimo”, ha esordito in televisione ad appena diciotto anni, partecipando al concorso di “Miss Italia 1997”. La conduttrice, originaria di Bassano del Grappa, si è fatta conoscere dal grande pubblico nelle vesti di letterina di “Passaparola“, il quiz show di Gerry Scotti a cui ha partecipato per due anni consecutivi. A partire dal quel momento, per la modella, la carriera nel mondo dello spettacolo è stata tutta in discesa.

Il suo format “Verissimo“, a cui la Toffanin prende parte fin dal 2004, è risultato uno dei programmi di maggior successo della corrente stagione televisiva. Silvia, con la sua innata eleganza ed il suo garbo, ha toccato picchi del 19% di share, che ne hanno ulteriormente consolidato la posizione. In pochi, tuttavia, sono a conoscenza del lavoro che la conduttrice svolgeva prima di diventare famosa: nessuno se lo aspettava.

NON PERDERTI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci, outfit total black: il vestito si apre fino a dove non batte il sole… FOTO

Silvia Toffanin, che lavoro faceva prima di diventare famosa? Nessuno se lo aspettava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Toffanin (@silviatoffanin.official)

NON PERDERTI ANCHE —> Silvia Toffanin: la grande sorpresa che cambia tutto. Emozione forte

Silvia Toffanin ha avuto una carriera florida e costellata di successi fin dagli esordi. Dopo l’esperienza a “Passaparola”, la modella ha debuttato come conduttrice nel programma “Nonsolomoda”, trasmesso dal 2002 al 2009. Nel frattempo, la moglie di Pier Silvio Berlusconi ha anche gestito una rubrica di moda all’interno della trasmissione “Verissimo“, all’epoca condotta da Paola Perego. Dopo l’addio di quest’ultima, il programma è passato nelle mani della Toffanin, che ne è ancora oggi al timone.

In pochi, tuttavia, sono a conoscenza del lavoro che la presentatrice svolgeva prima di diventare famosa. Silvia, intervistata da Fiorello all’interno del format “Viva RaiPlay!”, aveva parlato del suo passato e anche della sua precedente occupazione: un lavoro che la Toffanin ha svolto con passione e che le ha consentito di essere dove attualmente è.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Toffanin (@silviatoffanin.official)

La Toffanin, prima di sfondare in tv, ha lavorato come barista. Un mestiere che, come raccontato dalla stessa Silvia, le ha permesso di mantenersi e di pagare gli studi all’università. La Toffanin si è infatti laureata nel 2007 presso la facoltà di “Lingue e letterature straniere” alla Cattolica.