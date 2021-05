“AAA gentiluomini cercasi”. Sonia Lorenzini e le domande impertinenti dei fan – FOTO

Sonia Lorenzini. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip non le manda a dire. Furiosa sul web per domande vergognose di alcuni fan poco educati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Sta per raggiungere la soglia di 1 milione di follower su Instagram, migliaia di like a ogni post e altrettanti commenti di plauso. Con queste cifre sbalorditive, Sonia Lorenzini si annovera tra le influencer più gettonate del nostro paese.

Prima di fare il grande salto sul web, ha mosso sostanziosi passi sul piccolo schermo dove si è fatta conoscere dal grande pubblico. L’ultimo programma di successo in cui l’abbiamo vista nei panni di agguerritissima concorrente è stato il reality “Grande Fratello Vip 5”. Entrata a gara già avviata, ha acceso gli animi per i suoi trascorsi poco sereni con Tommaso Zorzi, vincitore successivo dello show.

L’avevamo già conosciuta nella trasmissione di dating “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi, in fasi diverse nei panni sia di corteggiatrice che di tronista.

Classe 1989, originaria di Asola, in provincia di Mantova, è nota anche per le sue storie d’amore con Emanuele Mauti, Federico Piccinato e si vocifera anche con Eros Ramazzotti dopo la fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli.

Sonia Lorenzini non ci sta. Smaschera le domande oltraggiose di alcuni utenti sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Complice la copertura di un freddo schermo e un dispositivo digitale, in molti si sentono protetti dal poter scrivere sul web tutto quello che vogliono, senza considerare che le parole hanno sempre un peso e le azioni conseguenze.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ma che bella mia moglie”, Chiara Ferragni: serie di FOTO da infarto

Sonia Lorenzini non ci sta e usa Instagram, attraverso l’ultimo post condiviso, per accusare ironicamente quanti commentino con domande vergognose i suoi contenuti sul web. L’influencer scrive: “Non capita mai, ma se capita… capita a me! Vote the best domanda del ca*zo della mattinata. ‘Limoniamo?’ con il numero 1. ‘Preferisci essere cavalca*a o farti cavalca*e?’ con il numero 2. ‘Alla fine sei riuscita a farti scop**e?’ con il numero 3. Fate arrivare sul podio la vostra preferita, mi raccomando. Io nel mentre continuo a navigare per mari alla ricerca del pesce giusto!”.

Domande vergognose, indecenti che ledono la sfera privata della Lorenzini e risultano offensive e umilianti. Lei la prende con ironia ma fa ben capire che nota tutto e non dimentica.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “La Venere in jeans”, Melissa Satta in total blue batte le ventenni: illegale – FOTO

L’invettiva contro questi fan maleducati è accompagnata da una splendida foto in cui si trova in un mare cristallino, indossando un costume intero che fascia le sue forme perfette.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Solo commenti di consenso per lei: “Sei la numero 1”, “La fiera del Bon Ton, proprio. AAA gentiluomini cercasi, ma se non proprio quelli, almeno una specie più evoluta di Neanderthal!”, “Si stupiscono del fatto che alcune donne sono ancora single; ma senza una mente intellettualmente stimolante dove si va?”.