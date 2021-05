Stefania Orlando è tra le influencer più seguite per il suo carattere forte. L’allontanamento dalla tv però ha una motivazione intrinseca che ha spiegato proprio lei.

La terza classificata all’ultima edizione del GF Vip ha incantato in questa edizione per eleganza e intraprendenza nel mettersi in gioco nonostante le difficoltà. Stefania Orlando a differenza però di Zorzi e Pretelli, rispettivamente vincitore e secondo classificato, ha deciso di tirarsi indietro dalle telecamere dopo questa avventura durata sei mesi.

Nessuna partecipazione pubblica avvenuta dopo la fine delle riprese, se non una breve partecipazione a “Verissimo”. Il motivo lo ha ammesso lei stessa intervistata da DiLei, che ha parlato di avere “altre esigenze” in questo momento.

La lontananza dalla sua famiglia e dal marito è stata un duro colpo durante il reality, un aspetto che non aveva considerato e che ora ha intenzione di recuperare e rinsaldare. Per questo ha deciso per un po’ di allontanarsi dai riflettori e dedicarsi a sé stessa e alla sua vita privata, e sentimentale.

Vita privata e famiglia della conduttrice

Classe 1966, Stefania Orlando debutta in tv come valletta, ben presto però grazie alla sua intraprendenza assume il ruolo di conduttrice in vari programmi tv come “I fatti vostri”, “Il lotto alle otto” e “Uno Mattina in famiglia”.

Tanti gli anni trascorsi nella Rai, poi dal 2015 è il volto e la voce di “Telenorba” e “Canale Italia”, fino al debutto come opinionista alla Mediaset e nel salotto di “Live – Non è la D’Urso”.

La showgirl è fidanzata dal 2008 con il musicista Simone Gianlorenzi, il matrimonio però arriva solo nel 2018. La coppia vive a Roma ma non hanno figli, come da lei stessa confessato con rammarico durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Il figlio tanto desiderato non è mai arrivato nonostante i due abbiano avuto il forte desiderio di diventare genitori.

Stefania è figlia del magistrato e professore universitario Pietro Romano Orlando, ha due fratelli maggiori, Gianni Orlando, un artista che vive a Parigi e Fabio Massimo Orlando che invece come il padre fa l’avvocato.