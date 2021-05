Tatsiana Paulava, gambe accavallate e autoreggenti: VIDEO da paura

Tatsiana Paulava in un video da paura che mette in mostra tutta la sua seduzione. I fans sono ancora increduli.

“Modello appassionato di estetica e stile di vita. Dipendente da abiti, calze e tacchi” questa è la descrizione che propone di sé Tatsiana Paulava direttamente sul suo sito, curato in ogni minimo dettaglio. La passione per le calze è notevole, basta curiosare sul suo seguitissimo profilo Instagram – ben quasi 600 mila followers – per ammirarla in video e foto super ammiccanti e ad alto contenuto di Eros dove i collant non possono mancare.

Come questa foto postata pochi giorni fa nel quale emerge con prepotenza l’incredibile stacco di coscia, peraltro uno dei suoi numerosi punti di forza. In una libreria, abito a portafoglio bordeaux che lascia vedere quello che sta sotto la gonna, ovvero il reggicalze nero che non passa inosservato. Per concludere, la modella posa su tacchi, uno scenario davvero indescrivibile.

Sicuramente un modo bollente per augurare a tutti una buona domenica…così come il video pubblicato poco fa col quale manda un augurio preciso ai followers ma il è troppo hot ed il saluto della modella passa in secondo piano.

Tatsiana Paulava, il video ai limiti della legalità

