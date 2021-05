“Ulisse”, nella penultima puntata un ospite speciale per Alberto Angela

Torna questa sera, mercoledì 27 maggio, Alberto Angela con una nuova puntata di “Ulisse” che vedrà presente un ospite davvero speciale

Per la gioia del pubblico torna questa sera su Rai Uno “Ulisse“, il programma condotto da Alberto Angela. Seguitissimo anche dai più giovani, Angela continua il suo viaggio dopo aver smentito le voci su una papabile cancellazione dal palinsesto. Alcuni ritardi dovuti al rallentamento dei tempi causa restrizioni hanno fatto saltare un appuntamento, facendo allarmare i telespettatori. È stato lo stesso direttore Stefano Coletta a specificare che per il momento la Rai non ha nessuna intenzione di privarsi di questo contenuto. Quella di questa sera sarà una puntata speciale che avrà un ospite inatteso. Ecco di chi si tratta.

Alberto Angela annuncia un ospite che incanterà il pubblico di Ulisse

Ad affiancare Alberto Angela ci sarà uno degli attori italiani più amati dal pubblico, Lino Guanciale, in un ruolo significativo.

La puntata di questa sera sarà dedicata alle figure di San Francesco e Santa Chiara, dei quali verrà ripercorsa la storia. “Due giovani che si sono ribellati al proprio destino e hanno scelto una strada nuova“, così scrive Alberto nel post che preannuncia il tema della serata. Il padre di San Francesco sognava per lui una vita da cavaliere in armatura, mentre la famiglia di Santa Chiara pregustava per lei il matrimonio e una vita relegata ai dovere di una madre di famiglia.

“Entrambi decideranno di abbracciare la fede in maniera impetuosa“, conclude Angela che comunica poi al pubblico la presenza di Lino Guanciale. L’attore avrà modo di interpretare il Cantico delle creature e di dare voce al testamento di San Francesco. La reazione dei telespettatori non si è fatta attendere: l’accostamento dei due uomini ha generato molto entusiasmo e curiosità.

La puntata che andrà in onda alle 21.25 su Rai Uno sarà la penultima. La prossima settimana si concluderà la stagione di “Ulisse” con un appuntamento altrettanto imperdibile. Accanto ad Alberto ci sarà infatti il padre, Piero Angela, e insieme affronteranno i cambiamenti ambientali del nostro pianeta.