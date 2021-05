“Uomini e Donne”, cala il gelo in studio: “Mi ha chiesto di salire in camera”

“Uomini e Donne”, cala il gelo in studio. La confessione del cavaliere lascia il pubblico ammutolito: “Mi ha chiesto di salire in camera”

A “Uomini e Donne“, anche quest’oggi non sono mancate le liti fra i membri del parterre. Protagonista indiscussa della seconda parte della puntata è stata Angela Paone, la dama campana originaria di Ariano Irpino. La sua personalità ed i suoi comportamenti, che non si sono mai lasciati influenzare dai giudizi altrui, le hanno sempre procurato molte critiche, ma anche altrettanto consenso. Con il suo carattere forte e deciso, Angela era persino riuscita a stregare Armando Incarnato, uno dei cavalieri più in vista della trasmissione, che aveva ammesso di provare una profonda attrazione nei suoi riguardi.

Nelle ultime settimane, la Paone era rimasta ai margini della scena, pur portando avanti le proprie frequentazioni. Dopo alcune conoscenze interrotte per incompatibilità, Angela sembrava nutrire molto interesse per il cavaliere Antonio, l’uomo con cui proprio quest’oggi si è scontrata davanti a tutti. Le insinuazioni di quest’ultimo l’hanno mandata su tutte le furie: “Mi ha chiesto di andare in camera“.

La frequentazione fra Angela e Antonio sembrava essere iniziata con i migliori presupposti, tuttavia qualcosa fra di loro sembra essersi incrinato. Il cavaliere, che partecipa alla trasmissione da poco tempo, non avrebbe gradito le avances che la Paone gli avrebbe fatto durante l’ultima uscita. A detta dell’uomo, il rapporto che Angela avrebbe voluto instaurare con lui non era quello che lui avrebbe sperato di costruire: “Voleva baciarmi subito, io non sono qui per cercare queste cose. Al bacio do un’importanza, più che a una notte di s***o“.

Angela, di fronte a queste insinuazioni, non ci ha visto più ed ha iniziato ad imprecare contro il cavaliere: “Un bacio serve per approfondire la conoscenza, io non sarei mai andata oltre, anche se in passato mi è capitato di farlo al primo appuntamento“. Antonio, per nulla d’accordo con quanto da lei sostenuto, ha proseguito il racconto facendo rimanere i presenti di stucco: “Dopo la cena, mi ha chiesto un bacio e mi ha anche detto di salire in camera“.

Un’accusa pesante, che la Paone non poteva di certo incassare con galanteria. “Sei un bugiardo! Io non avrei mai fatto nulla con te. Tu addirittura mi hai chiesto di non farci vedere insieme“: questo lo sfogo di Angela. Con le sue parole, la dama ha voluto mettere in discussione la veridicità di Antonio, che con questa richiesta non si sarebbe comportato con trasparenza nei suoi riguardi.

Per tutta la durata della puntata, i due hanno continuato ad insultarsi e a litigare. E’ chiaro che, a fronte di tanto veleno, nessuno dei due è ormai più interessato a proseguire la conoscenza.