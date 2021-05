Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia il programma!

Uomini e Donne, anticipazioni dell’ultima puntata! Sara e Mauro hanno deciso di lasciare il programma insieme, a settembre torneranno insieme o separati?

Purtroppo ci siamo: oggi andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne di questa stagione. Certo, una stagione molto particolare, che è stata studiata nei minimi per poter essere possibile. A causa del covid sono cambiate tante cose, difatti è più di un anno e mezzo che non assistiamo ai baci tra i corteggiatori e i tronisti, che per avere più contatto fisico devono chiedere lo spegnimento delle telecamere. Insomma, sono cambiate tante cose, ma l’importante è che sia stato possibile. Adesso siamo all’ultima puntata di questa stagione e, il vicolo delle news, come sempre ci aggiornerà su quello che vedremo nell’ultima puntata di questa lunga stagione del programma di Maria De Filippi più amato della fascia pomeridiana della Mediaset.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Uomini e Donne anticipazioni della puntata di oggi

La frequentazione tra Sara e Marco va sempre di più a gonfie vele, infatti i due hanno deciso di fare un importante passo per la loro relazione: uscire insieme dal programma. La dama e il cavaliere comunicheranno a tutti i presenti in studio che hanno deciso di andare via perché sono felici della loro relazione. Una decisione importante che renderà felici tutti, compresa Maria De Filippi che augurerà loro il meglio per il loro futuro insieme. Ma non è finita qui: Gemma Galgani avrà nuovamente un po’ di spazio, ma ciò non toglie che la dama torinese neanche quest’anno sia riuscita a trovare l’amore. Non le resta che aspettare la nuova stagione per rimettersi in gioco con nuovi corteggiatori.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Aka7even a Verissimo rompe il silenzio su Martina: “Cosa provo per lei oggi”

Dunque, Gemma non ha alcuna intenzione di lasciare il programma. Inoltre si parlerà anche di Ida Platano, da poco tornata dalla sua piccola frequentazione con Gabriele che non ha dato i risultati sperati.