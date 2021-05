Due giovani sono stati accusati dell’omicidio di una ragazza di 22 anni consumatosi nel corso di una rapina durante lo scorso anno negli Usa.

Svolta nelle indagini su una sparatoria avvenuta nel febbraio dell’anno scorso in un appartamento, durante la quale una ragazza di 22 anni era stata uccisa. La vittima si trovava in casa insieme al fidanzato, quando due soggetti si sarebbero introdotti nell’abitazione con l’intento di mettere a segno una rapina, ed avrebbero aperto il fuoco contro la coppia. La ragazza è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo, mentre il fidanzato è rimasto ferito ad una spalla.

Due giovani sono stati accusati dell’omicidio di una ragazza di 22 anni, avvenuto nel febbraio del 2020 in un appartamento di Maple Shade, in New Jersey (Usa).

I due, uno dei quali all’epoca minorenne, secondo la ricostruzione dell’accusa, come riporta la redazione del The Philadelphia Inquirer, si sarebbero recati in casa della vittima, Kayla Winkler che viveva con il suo fidanzato, un ragazzo di 21 anni. L’intento dei due accusati dell’omicidio era quello di mettere a segno una rapina di sostanze stupefacenti perché al corrente che Kayla vendesse marijuana e LSD. Entrati nell’appartamento, uno dei due rapinatori ha aperto il fuoco colpendo la coppia.

Sul posto sono arrivate le squadre di emergenza che hanno trasportato i due fidanzati presso il Cooper University Hospital di Camden. Qui i medici non hanno potuto far nulla per la 22enne, raggiunta da un proiettile al petto. Poco dopo il ricovero, è stato dichiarato il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite. Il compagno è stato, invece, curato per una ferita alla spalla e dimesso.

La polizia ha avviato subito le indagini e sono giunti ai due sospettati che, scrive The Philadelphia Inquirer, si trovano rinchiusi nei carceri della contea di Burlington e della contea di Middlesex. Le accuse formulate dagli inquirenti sono di omicidio e rapina.