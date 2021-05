Vaccini agli under 30, c’è la data: pronta la circolare

Sarebbe già pronta la circolare a mezzo della quale è stato disposto che anche i soggetti under 30 anni potranno prenotare i loro vaccini: la data.

Accelerare la campagna vaccinale alla luce della previsione sull’arrivo delle dosi e su quanto sino ad ora fatto. Queste le basi da cui sarebbe partita la decisione del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, di aprire a breve la vaccinazione per tutti.

Sarebbe già stata predisposta una circolare a mezzo della quale viene reso noto che a far data dal 10 giugno tutti i soggetti di età inferiore ai 30 anni potranno prenotare la propria dose. Una decisione che ben si inserisce nel piano del Governo delle graduali e sempre più importanti riaperture.

Vaccini under 30, c’è la data: dal 10 giugno aperte le prenotazioni

Dal 10 giugno le vaccinazioni dovrebbero essere aperte a tutti i soggetti under 30. Già perché secondo una circolare già scritta ma non ancora pubblicata, riporta Il Corriere della Sera, proprio a partire da quella data le vaccinazioni saranno aperte anche per i soggetti al di sotto dei 30 anni.

Un’attesa giustificata dal fatto che la priorità viene sempre data agli over 60. Risolto tale punto potrà poi parlarsi di somministrazione della seconda dose a chi si trova in vacanza. Secondo le stime del Governo, alla fine del prossimo mese in Italia dovrebbero giungere quasi 30 milioni di dosi.

Il generale Figliuolo, ospite della trasmissione “Dimartedì” ha dichiarato che della fascia over 80 sono stati vaccinati il 90% degli appartenenti alla categoria. Risultato quasi simile per gli over 70 che si stacca, però di meno 10 punti.

Una volta completata anche la fascia degli over 60 potrà partire la libera vaccinazione. Somministrazioni in farmacia, sul luogo di lavoro. Sul punto a livello regionali alcune realtà procedono più spedite di altre. Il Lazio ha attivato la somministrazione in farmacia e disposto open day per i maturandi. La Lombardia già è sugli over 30. L’Emilia Romagna ha inaugurato tre centri vaccinali per i lavoratori.

Un quadro confortante, dunque, che consentirebbe di pensare anche ad una soluzione per chi si dovesse trovare in vacanza nell’esatto momento in cui avrebbe dovuto ricevere la dose di richiamo.