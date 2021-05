Quattro look per differenti occasioni d’uso. Valentina regala un défilé sensuale ai fan che sono esplosi in commenti entusiasti per la sua bellezza.

Non smette si sorprendere Valentina Ferragni che con grazia e determinazione si sta facendo strada nel mondo dell’imprenditoria femminile anche senza l’aiuto mediatico della sorella maggiore Chiara.

Con la sua linea di accessori “Valentina Ferragni Studio” è sulla bocca, o meglio sulle orecchie, delle maggiori influencer del panorama italiano e il suo successo è in parte dovuto anche alla determinazione portata avanti nel tempo e al lavoro certosino fatto su di sé e le sue capacità come giovane donna.

Ieri sera durante la diretta Instagram svolta con un’altra grande donna, Cristina Fogazzi in arte Estetista Cinica, ha confessato che sin da piccola un grande merito lo deve alla mamma Marina che non ha mai fatto paragoni tra le sorelle, ma ha anzi valorizzato le singole doti e capacità di ogni figlia finché sviluppassero una forte autostima che oggi si nota più che mai.

Valentina Ferragni è un incanto per gli occhi, 4 look per ogni occasione

