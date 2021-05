“La Venere in jeans”, Melissa Satta in total blue batte le ventenni: illegale – FOTO

Melissa Satta mette k.o. i suoi fan con una doppietta di scatti da incanto, niente da invidiare alle ragazze più giovani di lei: è uno schianto

La showgirl e modella Melissa Satta ha condiviso due foto da mille e una notte sul proprio profilo social mettendo in crisi le ventenni. La bella ex di Kevin Prince Boateng mostra il lato perfetto ai suoi follower su Instagram: un posteriore da urlo per la gioia di tutti i suoi seguaci, che aspettano con ansia i suoi post e le sue IG Stories. Melissa scrive: “My jeans total look”, dato che è completamente vestita di jeans azzurro sia per quanto riguarda i pantaloni che per la giacca.

Completano il quadro sportivo dell’ incantevole modella un paio di scarpe da ginnastica bianche. E a farla da padrone in entrambe le immagini è il suo lato b da favola in barba a qualsiasi altra donzella più giovane. La Satta si trova a Milano in una terrazza, probabilmente di casa sua.

La doppietta di foto da infarto di Melissa Satta

