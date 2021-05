Diletta Leotta incanta ancora una volta, sempre di più, i suoi innumerevoli seguaci sui social network: questa volta la foto è da capogiro

La giornalista sportiva Diletta Leotta ha condiviso poco fa su Instagram una foto in cui appare al sole primaverile di maggio vestita con un jeans azzurro e una magliettina nera che le scopre la pancia piatta e perfetta. Nella didascalia ha scritto “Vitamina D”, per intendere che sta prendendo tanto sole sul balcone di casa mentre dietro di lei si vede il mare e tanto verde. L’inviata di Dazn si sta rilassando mentre prende il sole e fa una ricarica di energie in modo da poter affrontare al meglio la giornata.

Inoltre ora si gode il meritato riposo dopo un anno intero di partite da seguire con l’emittente televisiva per cui lavora ormai da anni. I telespettatori si consolano adesso con i suoi post su Instagram dopo averla vista e ammirata per l’intera durata del campionato di calcio di Serie A a bordo campo a commentare le gare più belle della stagione e i big match.

La foto da capogiro di Diletta Leotta al sole

