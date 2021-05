Barbara D’Urso torna a far parlare di lei anche sui social, la conduttrice televisiva ha quel vizio che non nasconde, di cosa si tratta?

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più seguite sui social dove non perde occasione di pubblicare foto e video accattivanti e seducenti. Il web già da anni è diviso in due: da una parte coloro che la ammirano e la adorano, dall’altra quelli che non le trovano un lato positivo. La presentatrice però sembra non curarsi dei commenti e delle critiche da questa cerchia di persone, va avanti dritta per la sua strada e sempre a testa alta.

Barbara D’Urso: fuori tutto, l’ultimo VIDEO spiazza

Seguita da quasi tre milioni di follower, Barbara D’Urso regala sempre degli scatti sensazionali. Non solo foto ma anche video dove mostra il lato da bambina. “Col cuore” è il suo motto e lo ribadisce in ogni occasione, anche in televisione. Ultimamente le cose per lei non sembrano andare nel verso giusto, Domenica Live è nel mirino e ci sono buone probabilità che il programma non torni a settembre.

La donna non curante, va oltre e non ci pensa, anzi pubblica un video che la allontana da qualsiasi preoccupazione. “Io, la Carrà (che amo follemente)… E le te**e” scrive sotto all’ultimo post. La reazione dei fan non ha tardato ad arrivare e qualcuno ha esclamato: “Non hai perso il vizio mostrando sempre le te**e” e qualcun altro ha aggiunto con indignazione: “Che bisogno c’era di mostrarle?”.

Per altri fan però Barbara D’Urso e Raffaelle Carrà sono due icone della televisione e due meraviglie.

Insomma c’è anche chi riesce a guardare il lato positivo della conduttrice che mette sempre tanta passione nel suo lavoro e si impegna affinché gli obiettivi vengano raggiunti. Chissà cosa farà a settembre? I fan non vedono l’ora di scoprirlo.