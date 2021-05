Lo Zecchino d’oro è alle porte e quest’anno sarà ricco di novità, ecco cosa combineranno insieme i conduttori Carlo Conti e Mara Venier

La sessantatreesima edizione dello Zecchino D’oro sta per iniziare e quest’anno sarà ancora più speciale degli anni passati. Alla guida ci saranno due conduttori eccellenti, Carlo Conti e Mara Venier, che con la loro bravura e capacità sapranno trasmettere al pubblico grandi emozioni. Visto il periodo, ci saranno molte novità sotto vari punti di vista. Scopriamo insieme quali sono per arrivare così preparati all’evento.

Lo Zecchino D’Oro: cosa non sappiamo dell’edizione

La sessantatreesima edizione della gara canora che vede esibirsi molti bambini andrà in onda in un’unica puntata domenica 30 maggio dopo il programma di Mara Venier. Dalle 17,30 alle 20.30 quindi, mettetevi comodi e seguite i piccoli in televisione. I due conduttori non saranno nello stesso posto, da una parte Carlo Conti che accompagnerà dall‘Antoniano di Bologna i solisti, dall’altra direttamente da Roma zia Mara in collegamento con il suo collega.

“Avrei preferito esserci in maniera differente, – Spiega la Venier in un’intervista a Sorrisi – ma dovendo andare in onda la domenica non posso fare altrimenti essendo impegnata con “Domenica in”.

Secondo quanto riporta l’Ansa, la giuria speciale è composta da personaggi famosi come Eleonora Daniele, Pupo, Anna Tatangelo e Cristina D’Avena. Inoltre ci saranno dieci bambini da tutta Italia, alla guida un personaggio dei Buffycats dei 44 gatti. I brani saranno di una compilation uscita il 4 dicembre che vede tra gli autori: Francesco Tricarico, Leonardo Pieraccioni, Simone Cristicchi, Paolo Belli.

I bambini in gara sono: Alessandro Pompeo di 6 anni; Alice Giella 6 anni; Andrej Avella 7 anni; Angelica Zina Cotton 9 anni; Anita Bartolomei 8 anni; Anita Olivieri 9 anni; Aurora Griggio 5 anni; Christine Merveille Kengne 9 anni; David Juan Navarro 10 anni; Davide Bellemo 7 anni; Davide Martiello 6 anni; Laura Calbi 8 anni; Maria Delfino 7 anni; Martina Serravalle 10 anni; Nicole Catalano 6 anni; Sara Maria Corrado 8 anni.