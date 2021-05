“Lo zoom è bloccato”, Elisa Isoardi regina del web: la tuta lascia scoperto tutto… – FOTO

“Lo zoom è bloccato”: Elisa Isoardi è la vera regina di Instagram. La tutina lascia scoperta tutta la mercanzia. I fan sognano ad occhi aperti…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Come i followers stessi le ricordano tramite i commenti, Elisa Isoardi è stata l’unica e inimitabile “regina dell’isola“. Nonostante la conduttrice abbia dovuto abbandonare l’Honduras per un infortunio all’occhio, la sua presenza ed il suo carattere combattivo hanno indubbiamente animato le dinamiche del reality. Ancora oggi, la presentatrice è una degli ex concorrenti che hanno maggiormente lasciato il segno durante questa edizione de “L’Isola dei Famosi“.

Il programma ha permesso alla Isoardi di rimettersi in discussione anche dal punto di vista professionale. Pare infatti che i vertici Mediaset abbiano intenzione di affidarle una nuova trasmissione, in onda nella fascia pomeridiana: nulla, tuttavia, è ancora deciso. Nel frattempo, Elisa si diverte a stuzzicare i fan attraverso scatti da perdere la testa: la tutina indossata nell’ultima foto è da censura.

“Lo zoom è bloccato”, Elisa Isoardi e la tutina da censura – FOTO

