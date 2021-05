Accadde oggi. Il 28 Maggio è il 148° giorno del calendario gregoriano. Mancano 217 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 28 Maggio è la Giornata internazionale del Gioco. Venne proposta da Freda Kim in qualità di presidente dell’ITLA (Associazione internazionale delle ludoteche) e le Nazioni Unite hanno accettato l’iniziativa. E’ un’occasione speciale per i più piccoli, un invito a giocare insieme tutti, nessuno escluso, per una politica dell’inclusività. Si ricordano San Gemiliano da Cagliari (o Emiliano), San Germano di Parigi, vescovo e Santa Ubaldesca Taccini, vergine dell’Ordine di Malta.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1503 – Viene firmato il “trattato della pace eterna” tra Scozia e Inghilterra.

1533 – L’ Arcivescovo di Canterbury, Thomas Cranmer, dichiara valido il matrimonio di re Enrico VIII d’Inghilterra con Anna Bolena

1606 – Caravaggio, ferito in duello, uccide il rivale Ranuccio Tomassoni

1849 – Muore la scrittrice inglese Anne Brontë

1839 – Nasce lo scrittore verista italiano Luigi Capuana

1908 – Nasce lo scrittore inglese Ian Fleming , padre di James Bond

1944 – Nasce l’ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani

1945 – Nasce Patch Adams, medico statunitense, artefice della terapia del sorriso, reso celebre da un film con Robin Williams

1955 – Maria Callas canta “La traviata” al Teatro alla Scala di Milano

1964 – Si forma l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP)

1968 – Nasce la cantante e attrice australiana Kylie Minogue

1974 – A Brescia, alle ore 10.12, in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode un chilogrammo di tritolo, nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone

1976 – Nasce la conduttrice, attrice, ex modella, Elenoire Casalegno

1978 – Nasce il cantante Matteo Maffucci, membro del duo Zero Assoluto

1980 – Milano, giovani terroristi delle Brigare Rosse assassinano Walter Tobagi, giornalista di punta del Corriere della Sera

1995 – Duemila persone morte in Russia, colpite da un terremoto di magnitudo 7,6

1999 – Il capolavoro di Leonardo da Vinci, “L’ultima cena” torna ad essere visitabile dal pubblico a Milano dopo 22 anni di restauro

2002 – La Russia è ammessa nella NATO in qualità di “collaboratore per la pace”

2003 – Il Milan vince la prima finale di Champions League tra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2

2011 – A seguito di un referendum viene introdotto il divorzio a Malta. Insieme alle Filippine e alla Città del Vaticano era uno dei paesi in cui la pratica era ancora illegale

2013 – L’astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale

2016 – Muore l’attore e regista Giorgio Albertazzi

2017 – Il ciclista Tom Dumoulin vince il 100º Giro d’Italia.