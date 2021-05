Aka7even torna sui social: “Vi spiego perché sono sparito” FOTO

Aka7even torna sui social dopo qualche giorno di assenza dal web: “Vi spiego il motivo per cui sono sparito durante questo periodo”

Aka7even è stato uno dei cantanti più amati dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sicuramente è stato una grandissima scoperta: nellaa scuola è cresciuto sempre di più, è diventato un artista talentoso e ha dato prova di essere davvero tanto versatile. Nella scuola si è fatto conoscere sia come cantante che come persona, ha fatto molto discutere la sua relazione con Martina che si è chiusa poco prima che lei venisse eliminata.

Aka7even torna sui social dopo giorni di assenza: “Vi spiego perché sono sparito”

Era davvero molto innamorato e Martina gli ha ispirato delle canzoni che ad oggi sono amatissime dal suo pubblico, ma Luca è sicuramente rinato da quando è finita la loro relazione. Ha deciso di concentrarsi soltanto sulla musica che gli sta dando tantissime soddisfazioni in questo periodo. Arrivato alla fase finale del programma, non è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria – a farlo è stata, invece, Giulia Stabile – ma fuori la sua carriera sta proseguendo a gonfie vele, fra traguardi e successi. Tra un po’ incontrerà parte del suo pubblico e non ci sta più nella pelle all’idea di vedere degli sconosciuti lì per lui pronti a cantare le sue canzoni.

Negli ultimi giorni è stato un po’ lontano dai social, ha deciso di approfittare della vicinanza della sua famiglia da cui è stato lontano per sei lunghi mesi. Adesso è pronto a ripartire e a rituffarsi nella musica.