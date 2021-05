L’ex ballerina e coreografa Alessandra Celentano racconta le sue emozioni più grandi. Il suo pensiero è per una persona speciale che ha dato tanto all’Italia.

Alessandra Celentano è un’icona del balletto in Italia. Ha dedicato tutta la sua vita alla danza classica e grazie alla sua bravura e alla sua tecnica impeccabile è diventata il punto di riferimento di molti.

La sua carriera da ballerina inizia nel 1980 quando entra nel corpo di ballo Artballetto diretta dal grande Amedeo Amodio, qui Alessandra diventa prima ballerina ed inizia a danzare con artisti di calibro internazionale, come Elisabetta Terabust e Gheorghe Iancu.

Questa prima esperienza le portò fortuna ed iniziò ad insegnare nelle scuole di ballo più importanti d’Italia come la Scala di Milano e il Teatro San Carlo di Napoli.

La grande Alessandra Celentano dal 2002 è professoressa nella scuola di “Amici” programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. I successi dell’ex ballerina sono stati molteplici e sarebbe impossibile citarli tutti ma sta di fatto che la Celentano ha scritto un pezzo di storia della danza classica in Italia.

Le emozioni di Alessandra in uno scatto. Quanta commozione

Adriana Celentano ha voluto condividere con il popolo di Instagram le sue emozioni per la scomparsa del volto italiano della danza classica nel mondo. Ieri è venuta a mancare, all’età di 84 anni, l’iconica ballerina Carla Fracci.

Per il mondo della danza classica ma dell’arte in generale è stata una grave perdita. Tutti amavano la Fracci, con la sua grazia, la sua eleganza, ha conquistato il mondo intero esibendosi su palcoscenici di caratura elevatissima.

Alessandra, affranta come molti, ha pubblicato una foto nella quale c’è anche la compianta ballerina e scrive: “Raccontare delle emozioni attraverso la propria danza è regalare un respiro d’arte ed i grandi artisti, come la Signora Fracci, non moriranno mai.”

Un dolore troppo forte per Alessandra che ha voluto ricordare Carla Fracci redendola eterna con le sue parole. Perché una cosa è certa, la Sig.ra Fracci sarà ricordata per molti anni ancora.