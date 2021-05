Arisa e la collaborazione musicale che non ti aspetti, pazzesco-FOTO

La cantante Arisa ha rivelato una collaborazione che ha fatto di recente e che lascia sbalorditi, nessuno se lo aspettava

Arisa ha condiviso una foto su instagram insieme ad un gruppo particolare per un progetto importante che riguarda il mondo dello sport. Mai avremmo pensato di vedere Arisa in queste vesti, ma c’è una prima volta per tutto e lei è molto emozionata. Ha confessato di essere felice di aver preso parte a questo progetto perché unirà molto gli italiani in un coro importante che sentiremo tutta l’estate.

Arisa voce del coro per un progetto importante

La cantante Arisa fresca dal serale di Amici per cui ha lavorato come maestra di canto. Ha in serbo una nuova sorpresa per i suoi fan. Sarà infatti la voce del coro per gli europei insieme agli Autogol, DJ Matrix e Ludwig. Lo ha annunciato con un post su instagram scrivendo:“Sorpresa!! Coro azzurro la mia ultima collaborazione con gli Autogol e DJ Matrix insieme a Ludwig è fuori ora su tutte le piattaforme digitali! Sono felicissima di aver preso parte a questo progetto che unirà gli italiani in un unico emozionante coro durante gli Europei. Forza Italia!!”. I commenti sono tantissimi:”Dajee”, “Forza Italia”, “E andiamo”, “Buonanotte solo a chi ha ascoltato coro azzurro”.

E sarà questa la canzone dell’estate? Probabilmente sì considerando che il calcio è lo sport più seguito in assoluto dagli italiani e che gli Europei sono un evento importante per il paese e per l’Europa in generale. Speriamo che questo brano porti fortuna alla nostra nazionale. Per la cantante è un periodo fortunato non c’è dubbio, prima il successo ad Amici poi la partecipazione a Sanremo e ora è stata voluta per questo coro così importante. Indubbiamente la sua voce è meravigliosa e in grado di rallegrare chiunque. Non è quindi una sorpresa che abbiamo scelto lei. I suoi allievi di amici saranno fieri di lei.

Oltretutto grazie alla partecipazione ad Amici, la cantante ha dimostrato tanti altri lati del suo carattere e della sua personalità. Ha fatto divertire e si è divertita. Specialmente il duo con Rudy Zerbi ha regalato grandi risate durante tutto il percorso sin dall’inizio. E allora in bocca al lupo Arisa e speriamo che questa diventi la hit dell’estate!