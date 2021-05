Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso ed una 26enne gravemente ferita in un parcheggio di un centro commerciale nella serata di mercoledì.

Terrore all’esterno di un centro commerciale, dove un ragazzo di 20 anni è stato ucciso ed una donna gravemente ferita a coltellate. È accaduto mercoledì sera nel parcheggio del Karama Shopping Plaza di Darwin, in Australia. Le autorità avrebbero riferito che ad agire sarebbero stati due ragazzi, ora arrestati dalla polizia con le accuse di omicidio e tentato omicidio. Entrambe le vittime, dopo l’aggressione, sono state trasportate in ospedale, dove ora la ragazza si trova ricoverata in gravi condizioni. Per il 20enne, invece, non c’è stato nulla da fare.

Un morto ed un ferito in gravi condizioni. Questo il bilancio della brutale aggressione consumatasi nella serata di mercoledì 26 maggio nel parcheggio del Karama Shopping Plaza, centro commerciale di Darwin, nel nord dell’Australia.

Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano britannico Daily Mail, un ragazzo di 20 anni ed una 25enne sarebbero stati aggrediti ed accoltellati da due uomini, scesi da un Suv, sotto gli occhi attoniti dei presenti.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate le ambulanze con a bordo i paramedici. Lo staff sanitario ha prestato le prime cure alle due vittime e le ha trasportate presso il Royal Darwin Hospital. Qui, purtroppo, per il 20enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato dichiarato poco dopo. La 25enne si trova, invece, ancora ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia intervenuta presso il centro commerciale ha dato immediatamente il via alla caccia ai responsabili. Dopo poche ore, le autorità, scrive il Daily Mail, hanno fermato ed arrestato due ragazzi di 26 e 20 anni. Le accuse nei confronti dei due, che oggi appariranno in tribunale, sono di omicidio e tentato omicidio.