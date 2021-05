Ballando con le Stelle, la star di Mediaset accostata allo storico programma condotto da Milly Carlucci: le ultime

“Ballando con le stelle” è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani. Il format di Milly Carlucci piace così tanto: non a caso lo show è uno dei più duraturi in Italia. Gli appassionati, per una nuova edizione, dovranno attendere ancora qualche settimana (autunno con molta probabilità, anche se non c’è una data ufficiale).

Nonostante la spasmodica attesa, ogni singolo rumors, le voci e le notizie sul programma fanno letteralmente impazzire i telespettatori. Da qualche giorno circola con insistenza un rumors davvero incredibile: una star di Mediaset viene accostata al talent show targato Rai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Ballando”, addio ad una stella del programma. Duro colpo per Milly Carlucci

“Ballando con le Stelle”, una star pronta per lo show di Milly Carlucci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

LEGGI ANCHE –> “Ballando con le stelle”, la bella concorrente torna agli albori

Sara Croce è la Bonas di ‘Avanti un altro’: la ragazza, ogni sera, fa sognare i telespettatori con il suo fisico meraviglioso. Come se non bastasse, la nativa di Garlasco è seguitissima anche sui social network: i suoi scatti e i suoi post infuocati mandano in orbita i followers. Le sue dichiarazioni hanno sorpreso praticamente tutti.

Sara, infatti, ha parlato con ‘Super Guida Tv’ di diversi temi interessanti. La classe 1998 ha svelato il suo sogno nel cassetto: vuole fare un reality. In verità, la modella ha anche spiegato che non farebbe show in cui dovrebbe mostrare parte della sua natura privata (Per intenderci, ‘Grande Fratello’) ma vorrebbe mettersi in gioco. La 22enne ha svelato che vorrebbe partecipare a ‘Ballando con le Stelle’. Come se non bastasse, Sara ha anche aggiunto le motivazioni. “Ho sempre seguito questo programma con i miei nonni. Sono negata a ballare, e questa sarebbe un’occasione per imparare.

Tra qualche settimana, scopriremo di più sulla nuovissima stagione di ‘Ballando’. La Carlucci è ancora una donna bella e affascinante: la conduttrice ha deciso di svelare un aspetto della sua vita privata. La nativa di Sulmona ha la malattia del sole: durante l’estate deve continuamente applicare creme sul suo corpo.