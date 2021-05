“Caduta libera”, Gerry Scotti ci va giù pesante: “Vengono tutte scamiciate”

“Caduta libera”, Gerry Scotti ci va giù pesante: “Mi vengono qui tutte scamiciate”. Lo studio è calato nel più totale imbarazzo

Da lunedì 24 maggio, durante la fascia preserale, Canale Cinque trasmette le repliche di “Caduta libera“, il gioco televisivo condotto da Gerry Scotti. Nato nel 2015, il quiz game si alterna ciclicamente al famosissimo “Avanti un Altro”, che ha da poco chiuso i battenti portando a casa un’edizione stellare, in termini di ascolti. Il pubblico, che ha seguito con partecipazione Paolo Bonolis e tutti i personaggi del Minimondo, ora si godrà le vecchie puntante del programma di Gerry Scotti.

Nel corso dell’ultima edizione, trasmessa dal 7 settembre al 18 novembre, i siparietti esilaranti e comici non sono di certo mancati. Alcuni personaggi, che partecipano al gioco tentando la fortuna, hanno decisamente lasciato il segno, arrivando ad impressionare e a colpire persino il medesimo conduttore. Durante l’appuntamento di questa sera, Gerry Scotti si è lasciato andare ad un’osservazione piuttosto audace sulle concorrenti: “Vengono qui tutte scamiciate“. In studio è calato il gelo.

Il campione Nicolò, vincitore della scorsa puntata di “Caduta libera”, si è ritrovato a dover sfidare una serie di concorrenti, giunti in trasmissione per tentare di soffiargli il posto. Gerry Scotti, amatissimo conduttore del quiz game, si è lasciato sfuggire un’osservazione bollente in merito alle partecipanti donne. I loro outfit lo hanno senza dubbio impressionato: “Mi vengono qui tutte scamiciate“.

Giunto il turno della sfidante Lucia, originaria della Puglia, il presentatore ha tentato di riprendersi come meglio poteva. “Beh, la nostra Lucia è molto sobria, ha una bella maglietta ma finisce lì“, ha detto Gerry Scotti, facendo sorridere la partecipante. Lucia, che di mestiere fa il carabiniere, è stata fin da subito messa in guardia dal conduttore: “Ti avviso, in questo gioco ci vuole fortuna, e Nicolò ne ha tanta“. Un’osservazione che, considerato il duello disputatosi tra i due, è parsa più che consona ai telespettatori.

Inizialmente, durante la prima fase del gioco, né Lucia né Nicolò riuscivano ad indovinare la parola nascosta. Dopo una serie di tentativi fallimentari, Nicolò è riuscito ad azzeccare la prima e l’ultima lettera della parola, rispettivamente “C” e “O”. Le successive prove, tuttavia, non stavano conducendo nessuno dei due sulla strada corretta. “Vi avviso, dobbiamo finire entro le 20.00 perché va in onda in tg“, li ha incalzati Gerry Scotti, suscitando le risate del pubblico. In calcio d’angolo, il campione in carica è stato colto da un’illuminazione.

“Crampo!“, ha esclamato Nicolò, indovinando dopo svariati tentativi la parola giusta. Lucia, dopo aver ringraziato il conduttore, è rapidamente “scomparsa” all’interno della botola, fra gli applausi dei presenti.