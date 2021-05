Carla Fracci, il marito straziato dal dolore: “Ho chiuso il telefono”

Beppe Menegatti, il marito di Carla Fracci, è straziato dal dolore. Dopo la morte della diva della danza ha ricevuto supporto da persone in tutto il mondo.

Una vita insieme. Beppe Menegatti ha detto addio a Carla Fracci, sua moglie dal 1964. Ieri la diva mondiale dalla danza si è spenta a 84 anni. Un lutto che ha gettato il marito nel dolore più grande. Quest’ultimo ha rivelato, durante un’intervista a Repubblica, come abbia ricevuto una “cascata d’amore” da parte di amici e conoscenti provenienti da tutto il mondo.

“Ho chiuso il telefono perché non resistevo emotivamente. Stanno chiamando da tutto il mondo. Dal Sudafrica, dal Giappone, da New York, da Londra. Vorrei dire tante cose, perché è una vita insieme. Troppo triste”, le parole di Menegatti.

Beppe Menegatti e Carla Fracci: un amore da oltre 70 anni

Carla Fracci è mancata all’età di 84 anni. Tutto il mondo la conosceva per la sua straordinaria carriera nel mondo del ballo. Un vero e proprio prodigio della danza classica che ha calcato importantissimi palchi. Nel 1981 è stata definita dal New York Time come ballerina assoluta.

La regina della danza ha trascorso la sua vita al fianco di Beppe Menegatti. Un incontro avvenuto quasi 70 anni fa. All’epoca il compagno, regista di professione, era assistente di Visconti. Era il 1953 e Carla aveva soli 18 anni. Incaricato di scegliere due ballerine per lo spettacolo “Mario il mago” si era recato presso la Scala di Milano. Lì incontrò lo sguardo di della Fracci intenta ad allenarsi. Da allora fu amore.

Nel 1964 i due si sono uniti in matrimonio dando alla luce al figlio Francesco. Beppe è stato accanto a Carla in tutti questi anni. Soprattutto nell’ultimo difficile periodo in cui si è ammalata.