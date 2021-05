Carolyn Smith, retroscena sulla sua malattia: rompe il silenzio con una FOTO

Carolyn disarma tutti con una foto dall’ospedale e dal suo letto, la ballerina spera il meglio per la malattia. Molti i messaggi di augurio di Romina Power e amici intimi.

In tanti sperano di rivedere in splendida forma la bravissima coreografa inglese Carolyn Smith nella prossima stagione di “Ballando con le Stelle” in programma dal prossimo autunno.

La donna non ha però mai fatto mistero della terribile malattia che l’attanaglia ormai da anni e contro cui continua a combattere con le unghie ed i denti stretti. Molte volte nel corso delle puntate del talent di Rai 1 l’abbiamo vista affranta e stanca a causa delle chemio e dei farmaci invasivi presi per contenere il diffondersi del tumore.

Oggi però, a distanza di tempo, la situazione potrebbe essere migliorata per lei. Ha condiviso infatti pochi giorni fa una foto direttamente dalla camera dell’ospedale in cui stava eseguendo la terapia. Per lei è un momento positivo, “I’m positive!” scrive con il sorriso nonostante la mascherina.

“Buongiorno a tutti, questa mattina sono all’IDI per fare l’ultimo ciclo di chemioterapia biologica prima di fare PET e TAC l’11 giugno e poi valutare la situazione se è finita qui o si va avanti! Io spero sempre la prima. I’m positive”.

Carolyn Smith positiva dopo l’ultimo ciclo di chemioterapia

La malattia per Carolyn potrebbe essere solo un lontano ricordo. Il post condiviso è speranzoso e anche se seduta nel letto di un ospedale è fiduciosa che tutto possa andare nel migliore di modi per lei stavolta.

Dopo la condivisione dello scatto sono arrivati migliaia di messaggi di affetto da parte di fan della maestra ma anche da parte di amici dello spettacolo. Tra i tanti anche quello dell’amica Romina Power che subito sotto ha rilanciato un affettuoso: “È finita” con la risposta pronta di Carolyn “Speriamo”.

All’ex moglie di Al Bano si sono uniti in coro anche Paolo Conticini, Vittoria Schisano, Paola Marella, Monica Leoffredi e Alberto Matano. L’augurio è sempre lo stesso, che per Carolyn si aprano le porte della guarigione completa e possa vivere in serenità il resto della sua vita.