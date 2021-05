Cecilia Rodriguez in attesa del suo Ignazio: un incanto per gli occhi FOTO

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez, ha conquistato tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram: un vero e proprio incanto

Cecilia Rodriguez è una delle showgirl più amate del mondo del web. Diventata conosciuta per essere la sorella di Belen Rodriguez, si è fatta conoscere nel nostro Paese nel corso degli anni e quando in particolar modo ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip per partecipare alla seconda edizione del programma. Sicuramente una di quelle che ha fatto più successo, e nella quale Cecilia ha trovato l’amore: Ignazio Moser. I due da allora non si sono più lasciati.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Cecilia Rodriguez è una delle showgirl più amate: l’ultimo scatto su Instagram record di likes

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a C ec I l I a R o d r I g u e z (@chechurodriguez_real)

Cecilia all’epoca non era proprio single, era impegnata in una relazione con Francesco Monte da ben quattro anni. Fece molto discutere la sua sbandata per Ignazio, in tanti la accusarono di essere poco responsabile perché stava buttando via una relazione duratura per un semplice flirt, e invece da allora lei e Ignazio non si sono più lasciati. Dopo tutti questi anni insieme, il ciclista ha deciso di allontanarsi momentaneamente dalla sua amata per andare in Honduras e partecipare all’Isola dei Famosi, dove sta dimostrando di essere molto forte. Infatti, nell’ultima puntata andata in onda, Ignazio ha conquistato un posto nella finale del programma.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Aka7even a Verissimo rompe il silenzio su Martina: “Cosa provo per lei oggi”

Adesso Cecilia non ci sta più nella pelle: non vede l’ora di accogliere il suo fidanzato di nuovo a casa, che nel corso di questa esperienza sta dimostrando di essere molto forte e portato per fare il naufrago. Negli ultimi tempi ha conquistato sempre più consensi.