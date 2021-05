Chiara Biasi e lo scatto in auto che sbalordisce, la posa è esagerata-FOTO

La bella influencer Chiara Biasi ha condiviso uno scatto su instagram dove appare in auto nei sedili posteriori in una posa assurda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiara Biasi ha condiviso una foto su instagram che lascia senza parole. Indossa jeans e un body che evidenzia il seno. La posa è assurda, ha le gambe aperte e si tiene con le mani ai sedili. Certo non è una posizione normale e comoda che si assume mentre si sta in macchina. I commenti degli utenti sono tantissimi:”Amo va che figa pauraa”, “Atomica”, “Che foto top”. Tutti apprezzano lo stile dell’influencer e il suo essere così aggressiva e fuori dalle righe.

LEGGI ANCHE>>>Diletta Leotta, la rivelazione inaspettata: è lui il nuovo amore? – FOTO

Chiara Biasi l’influencer che piace per il suo animo ribelle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Fabio Volo, nuova critica contro Fedez: “Decide la Ferragni, risolve tutto lei”

La Biasi è sicuramente tra le influencer più particolari che ci siano in giro. Il suo stile è sempre diverso e rispecchia il suo carattere e i suoi gusti. Seppur lei segue le tendenze come tutti, lo fa sempre a modo suo e seguendo il suo istinto. Rimane fedele a se stessa nella scelta dei suoi outfit. Ha indubbiamente una personalità stravagante, è aggressiva nei look e nelle pose è sopratutto è una donna indipendente. Quello che vogliamo vedere nel 2021. Lei che dalla vita ha praticamente tutto, un lavoro che l’appaga, una carriera avviata e riconosciuta e una vita sociale che tutti sognano. Eppure fa tutto questo senza avere un uomo al suo fianco. Lei sa stare da sola, non dipende da nessuno e nemmeno lo vuole fare. Può mantenersi da sola, può essere libera di prendere decisioni da sola senza rendere conto a nessuno.

Forse il lato più invidiabile di lei è proprio questo, la libertà che sbatte in faccia a tutti con molta normalità. Ma la realtà è un’altra e non sono tante le donne ancora oggi che fanno una carriera e che si sentono libere di poter affrontare la vita anche da sole. Certamente ha avuto delle storie d’amore come tutti, per anni ha avuto al suo fianco Oscar Branzini, ex tronista di Uomini e Donne. Successivamente ha avuto una storia con il calciatore Simone Zaza che ad oggi è in attesa del suo primo figlio anche se non è noto chi sia la mamma e compagna. Chiara Biasi si è sempre dimostrata agguerrita e forte come donna, d’altronde è andata via di casa da giovanissima e ha intrapreso questa carriera da influencer che le ha fruttato molto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Oltretutto lo ha fatto con addosso un peso costante, la sua malattia che spesso diventa invalidante. Ha subito un’ischemia da più giovane che le ha causato dei scompensi fisici importanti per cui è stata costretta ad assumere cortisone e medicinali. Soffre anche di calcoli ai reni che spesso le danno molto dolore.