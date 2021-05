Dayane Mello è bellissima come in un quadro, la posa è elegante-FOTO

La Mello è sempre più bella e sensuale anche se indossa un pantalone della tuta e una maxi t-shirt, è iconica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane Mello è sempre più bella su instagram, condivide scatti impressionanti dov’è impeccabile e sensuale. Al momento di trova in Campania per una vacanza e potrebbe essere in dolce compagnia. Infatti recentemente è stata avvistata insieme ad un uomo in atteggiamenti intimi. Si tratta di un giovane imprenditore casertano che fa Andrea di nome. La showgirl ha ammesso che è presto per parlare di futuro ma si trova molto bene con lui. La Mello era stata avvistata poco tempo prima anche con il suo ex Mario Balotelli.

LEGGI ANCHE>>>Un posto al sole, il ritorno di un grande personaggio: “Ne avevo bisogno”

Dayane Mello contesta tra gli uomini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Una dea, sei stupenda” la FOTO di Elena D’Amario fa strage di cuori

Sicuramente sono in molti gli uomini che vorrebbero conquistare la bella showgirl brasiliana. Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip era stata avvistata con Mario Balotelli. I due hanno avuto una storia tempo fa e il calciatore era entrato nel reality per salutare il fratello Enock che era concorrente insieme alla Mello. Balotelli si è lasciato andare però a un commento offensivo e fuori luogo nei confronti di Dayane. Dopo che il pubblico ha sollevato un polverone e anche in studio è stato affrontato il tema, Balotelli ha chiesto scusa pubblicamente alla showgirl sostenendo che era una scherzo perché si conoscono e lui le vuole molto bene.

Pertanto potrebbero essersi visti fuori dal programma solo per chiarirsi e prendersi un caffè come due ex fidanzati. Anche perché tra le braccia della showgirl è stato visto appunto questo Andrea. La Mello aveva dichiarato di cercare un uomo che si prendesse cura di lei e che se questo uomo fosse Andrea sarebbe contenta. Al momento come anche lei ha spiegato, è presto per dirlo e per parlare di futuro. Ma i due sembrano molto affiatati. E se sono insieme in vacanza anche adesso un motivo c’è.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Non resta che aspettare e vedere come va. Intanto la showgirl si gode il sole della Campania e cerca di ripartire da se stessa dopo la tragica morte del fratello avvenuta mentre lei era nella casa del Grande Fratello Vip. Ha dichiarato di soffrire molto ancora, e che vorrebbe stare accanto alla sua famiglia. Ma per il momento pensa a ritrovare se stessa.