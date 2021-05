Dayane Mello ha appena pubblicato una serie di fotografie in cui indossa un bikini da urlo: le sue forme esplosive sono in bella vista.

Dayane Mello è stata una delle protagoniste indiscusse del ‘Grande Fratello Vip’: la brasiliana, proprio durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha ricevuto una tragica notizia. Il suo giovane fratello Lucas è prematuramente scomparso a causa di un incidente.

Nei giorni scorsi la modella ha ricevuto l’ennesima brutta notizia: la madre sta combattendo con un tumore. Nonostante queste situazioni così spiacevoli, Dayane riesce sempre a trovare il tempo per incantare sui social. La 32enne, poco fa, ha pubblicato una serie di scatti in cui indossa un bikini estremamente sexy.

Dayane Mello, scatti infuocati sui social network: che forme!

Dayane, poco fa, ha conquistato i riflettori su Instagram pubblicando una serie di scatti sbalorditivi. La modella brasiliana indossa un bikini da urlo che mette in risalto il suo fisico spettacolare. Nelle foto in cui si trova sulla spiaggia, la 32enne mostra il suo lato A prorompente.

Nelle altre fotografie, invece, la nativa di Joinville assume diverse pose sexy sulla sua tavola da surf. Come se non bastasse, in uno degli scatti la classe 1989 piazza il suo didietro proprio davanti all’obiettivo. “Il posto migliore è quello dove ti senti bene con te stesso”, ha scritto nella didascalia in lingua inglese. Tra gli innumerevoli commenti spiccano quelli di Patrizia De Blanck: anche la nativa di Roma ha partecipato all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’.

La brasiliana, qualche giorno fa, ha provocato diversi arresti cardiocircolatori tra i suoi followers pubblicando una foto in cui indossava un costume a perizoma con didietro pauroso in primissimo piano.