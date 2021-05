Denise Pipitone, la verità sempre più vicina: “Presa da una mano vigliacca”

Le indagini sul caso di Denise Pipitone vanno avanti. Ieri un passo importante al quale non si era mai arrivati. Piera Maggio è fiduciosa

Si continua a parlare di Denise Pipitone, la piccola di quattro anni scomparsa nel nulla ben 17 anni fa da Mazzara del Vallo. Nel mentre sul web e in tv si susseguono le segnalazioni di ragazze che somigliano alla figlia di Piera Maggio, la procura di Marsala continua il suo lavoro.

Con la riapertura del caso i magistrati stanno cercando di capire se nei giorni immediatamente dopo la scomparsa della piccola ci siano stati depistaggi o errori nell’inchiesta. Dettagli importanti che non possono essere sottovalutati in quanto potrebbero essere chiarificatori di una vicenda oscura che si è trascinata per troppi anni senza mai arrivare alla verità.

Fiduciosa in quello che la procura sta facendo è la mamma di Denise, Piera Maggio: “Siamo vicini alla verità? Io ci credo – ha detto – non mi sbilancio ma cerchiamo di fare chiarezza evidenziando gli errori nelle indagini, lasciamo lavorare la procura, teniamo sempre i fari accesi”.

Denise Pipitone, Piera Maggio non si censura: la sua verità

Ieri, poi, è stato un giorno importantissimo per la vicenda che riguarda Denise Pipitone. Alla Camera è stata presentata una proposta di legge per l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa della piccola.

I firmatari sono due deputati del Partito Democratico: Alessia Morani e Carmelo Miceli. L’obiettivo è quello di ricostruire le cause della scomparsa esaminando anche quello che gli investigatori hanno fatto fino ad oggi.

Alla conferenza stampa di presentazione della proposta di legge c’era anche Piera Maggio che ne ha approfittato per mandare dei chiari segnali. Si è detta soddisfatta del fatto che ora finalmente lo Stato le è affianco per cercare di fare luce sulla sua piccola che oggi è diventata “la figlia d’Italia”.

Piera Maggio è certa di una cosa: la sua Denise non è scomparsa da sola. “Non si può fare del male a una bambina per ritorsioni personali” ha tuonato. Per lei dietro la scomparsa di Denise c’è qualcosa di oscuro: “è stata presa da una mano vigliacca che l’ha portata via dal nostro amore” ha aggiunto.