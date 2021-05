La showgirl Elena Santarelli è in giro per l’Italia e lo scatto lascia tutti senza fiato. Una bellezza mozzafiato in una delle Città più belle del paese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

La bellissima showgirl Elena Santarelli è in giro per l’Italia e nel suo scatto mostra una delle Città più belle del paese.

La carriera della bellissima Elena inizia qualche anno fa quando esordisce come modella, grazie al suo fisico statuario (alta-magra-sportiva) vince Elite Model Look, un concorso italiano che le permise nel 1998 di muovere i primi passi in tv.

Entra in televisione come valletta “dell’Eredità”, condotto da Amadeus, poi passa a “Stadio Sprint” sempre in Rai.

Nel 2005 è concorrente “dell’Isola dei Famosi”, farà un calendario hot per “Max” e la notorietà arriva alle stelle.

Negli anni si è dilettata anche come attrice affermando sempre di più la sua bravura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Carla Fracci, il marito straziato dal dolore: “Ho chiuso il telefono”

Elena Santarelli in quel di Milano. La foto fa il giro del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Federica Pellegrini, per lei arriva il momento più bello, fantastica – FOTO

La splendida Elena Santarelli ha postato poche ore fa una suggestiva foto in Città. La showgirl è a Milano e per l’occasione si è scattata un selfie ricordo.

La foto ha immediatamente suscitato la curiosità dei suoi follower (1,8 milioni), che hanno sperato di incontrarla per le strade adiacenti al luogo fotografato.

Immediatamente i suoi fan hanno commentato lo scatto: “Uno splendido sole….buon pomeriggio cara Elena” ha commentato qualcuno, “Non x nulla c’ è il detto che “MILAN L’È UN GRAND MILAN “…. Veramente UNICA E INSOSTITUIBILE….bando alle chiacchiere! Tu…sempre BELLISSIMA e DOLCISSIMA” risponde qualche altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

La bellissima Elena è molto amata dai suoi amici virtuali, su Instagram è sempre molto spiritosa e alla mano, nelle sue stories tiene sempre tutti aggiornati e questo fa di lei una super star.