La bellissima regina del twerking ha dato sui social l’annuncio che i fan aspettavano da tempo: ce lo dice con un abito da urlo…

Novità in arrivo per tutti i fan di Elettra Lamborghini e non solo…

La favolosa cantante, ballerina, conduttrice televisiva e opinionista ha pubblicato un post sul suo seguitissimo profilo Instagram, in cui è vestita con un aderente abito dalla fantasia animalier.

Ad esso la presentatrice ha abbinato un cappello, in stile cowboy…o meglio cowgirl!

La super sexy influencer, con quest’outfit che le mette in risalto il fisico a clessidra, ha attirato l’attenzione dei suoi fan, per poter lanciare la bomba con un mega spoiler in didascalia: i fan sono rimasti senza parole…

Siete pronti a vedere il post più cliccato del momento? Tenetevi forte…

Elettra Lamborghini è già carica per l’estate: sarà una stagione di fuoco…

Elettra Miura Lamborghini, circa un’ora fa, ha deliziato i suoi 6,6 milioni di followers di un post da urlo, che porta solo buone notizie.

Ecco l’inizio della didascalia: “Spoiler Alert“. Subito dopo, invece, continua così: “Elettraaaaahhh Elettraaah Lamborghinyyyy im back“.

Per i fan questa frase vuol dire solo una cosa: nuova hit estiva in arrivo.

La foto ha fatto il giro del web, ricevendo più di 61.000 mi piace ed oltre 370 commenti, tra i quali si leggono prevalentemente complimenti a lei, al suo fisico e alla sua oggettiva bellezza, nonché messaggi positivi riguardanti la notizia choc sulla canzone.

Ecco alcuni esempi: “Elettrizzante“, “La twerking queen is back“, “Non vedo l’ora che esce“, “Sei bona in tutte le foto di Instagram”, …

Elettra Lamborghini sa sempre come stupire i suoi seguaci, che non stanno più nella pelle e vogliono sapere quando uscirà il singolo: del brano ancora non si sa nulla, eppure è già sulla bocca di tutti!