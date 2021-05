Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi, furiosa lite negli studi Mediaset: il retroscena

Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi avrebbero pesantemente litigato negli studi televisivi di Mediaset a causa di un uomo: il retroscena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Ci sarebbe stata una tremenda lite tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. Ieri pomeriggio infatti la ex gieffina vip si è recata negli studi Mediaset in vista di un nuovo programma che la vedrà protagonista, tra gli altri, insieme alla modella e influencer. Secondo il sito web Gossip & Tv Elisabetta se la sarebbe presa proprio con Antonella perché quest’ultima avrebbe pubblicato dell’attenzioni sui social di Flavio Briatore.

Sebbene non stiano più insieme, i più informati sanno che la Gregoraci e il re del Billionaire sono ancora in ottimi rapporti soprattutto per amore del loro figlio Nathan Falco ma non solo. La gelosia quindi è stata forte così tanto da dirgliene di tutti i colori. Sempre secondo il sito web di gossip, tra le due reginette di bellezza ci sarebbe stata molta tensione. “Antonella è apparsa molto giù, sconfortata”, ha scritto Gossip & Tv, adesso la palla potrebbe passare alla conduttrice tv.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “La pantera nera”, Elodie nei panni della fuggitiva è da infarto: devastante – VIDEO

Antonella Fiordelisi sbotta sui social contro Elisabetta Gregoraci: le sue parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Maneskin, i giornali francesi non danno tregua: nuove infamanti accuse

Dopo aver registrato il programma di prossima uscita sulle reti Mediaset, Antonella Fiordelisi ha affidato ai social network il suo sfogo contro Elisabetta Gregoraci: “Sono delusa, amareggiata, schifata, inc**a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo. Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi. Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

L’influencer ha poi concluso chiedendosi del motivo per cui sui social e in televisione sono tutte “paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”. Ai lettori l’ardua sentenza di rispondere alla Fiordelisi, attendendo la replica di Elisabetta Gregoraci.