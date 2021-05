“Senza Parole” Federica Fontana, distesa a letto rapisce i fan: magnetica – FOTO

Federica Fontana, senza trucco e distesa tra le lenzuola stupisce su Instagram per la bellezza totalmente naturale: uno sguardo che ti ipnotizza

Bionda, occhi azzurri, slanciata e affascinante, queste le qualità che caratterizzano la bellezza di Federica Fontana, destinata a farsi notare fin da giovanissima. Solo 18enne si posiziona seconda al concorso “Miss Buona Domenica” e ottiene il terzo posto a “Bellissima”, esperienze che le permettono di esordire in tv e come modella.

Volto di numerose campagne pubblicitarie, ha prestato la sua strabiliante fisicità per alcuni calendari senza veli, affermandosi anche nello spettacolo. Vanta partecipazioni televisive del livello di “Mai dire gol“, “Slurpiamo“, “Paperissima“, “Pressing Champions League“, “Guida al campionato“, “Controcampo – diritto di replica” e tanti altri.

Si è contraddistinta anche nel mondo del web, con il seguitissimo blog “Run Fede Run“, dove affronta argomenti relativi allo sport, suo alleato per mantenersi in forma, ma anche diversi trattamenti di bellezza. Non può mancare dunque la sua presenza sui social, soprattutto su Instagram, dove il suo profilo vanta la totalità di 322 mila followers.

Attività fisica, montagna, yoga, panorami naturali, benessere, sono gli aspetti della vita della conduttrice condivisi con i fan, ma soprattutto la naturalezza. Evidente anche nell’ultimo post, in uno scatto che incanta e rapisce.

Federica Fontana, la bellezza più naturale

La carta vincente della bellezza di Federica Fontana è senza dubbio l’autenticità, che permea la sua pagina Instagram. L’ultimo scatto ne è un esempio, in grado di ipnotizzare lo spettatore in un tuffo di bellezza che non lascia scampo, e perdersi rimane l’unica opzione.

Distesa a letto, coni capelli spettinati, e senza indossare abiti provocanti, seduce con il semplice potere del suo naturalissimo fascino, emanato dalla luminosità della sua pelle e dello sguardo magnetico, che splende di azzurro in una finestra sul cielo.

L’immagine della serenità e del benessere, racchiusa nella semplicità di un primo piano, che incanta lo spettatore, lasciandolo completamente di stucco davanti a tale meraviglia.

I fan infatuati commentano inondandola di affetto: “Il tuo viso è una boccata d’aria fresca“, “Viso dolcissimo“, “Senza parole“.