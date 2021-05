Federica Pellegrini, per lei arriva il momento più bello, fantastica – FOTO

Finalmente dopo tanto tempo per la divina Federica Pellegrini è arrivato un momento tanto atteso. Ha voluto condividere con i suoi follower un altro traguardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

UN giorno da ricordare per la nuotatrice Federica Pellegrini, questo periodo per lei è stato molto difficile. La pandemia da covid-19 l’ha messa a dura prova e non vedeva l’ora di riacquistare una semi libertà.

Il popolo di Instagram l’ha sostenuta come meglio ha potuto, i suoi 1,3 milioni di follower hanno lasciato un cuoricino ed un commento.

“Fallo capire a chi è contrario” ha scritto qualcuno, “Grande Federica, sei un esempio” risponde qualche altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Saman, la ragazza pakistana scomparsa da un mese: svolta agghiacciante nel caso

Federica è felice come non mai, finalmente tutto cambia

PER SAPERE COSA HA FATTO FEDERICA VAI SU SUCCESSIVO