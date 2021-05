Federica Pellegrini, il successo in acqua e in amore: la svolta

Federica Pellegrini vive un periodo magico della sua vita, privata e professionale. Soddisfazione in vasca e non per La Divina

Occhi puntati su Federica Pellegrini dentro e fuori dall’acqua. La Divina che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo è una delle atlete italiane più iconiche, ammirate, seguite ed imitate anche se nessuno può essere come lei. Una regina anche di bellezza e sensualità. Le sue foto su Instagram collezionano like su like con un apprezzamento per il suo fisico da atleta e per il suo stile di donna che non ha paragoni.

È reduce da un altro grande successo Federica Pellegrini. Si è aggiudicata la medaglia d’argento nei 200 metri stile libero agli Europei di Budapest. Continua così la sua corsa brillante verso le Olimpiadi, per il momento il suo obiettivo primario. “Le olimpiadi sono il mio sogno e io ce la sto mettendo davvero tutta” ha dichiarato al settimanale Nuovo.

Noi siamo sicuri che La Divina ci darà anche quest’anno grandi soddisfazioni, come quelle che sono già arrivate in questi mesi in vasca, e quelle che lei collezione nella vita privata. Cerca di nascondersi ma con bassi risultati.

