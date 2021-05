“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 28 maggio: il gran finale

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 maggio: messo alle strette, Marcello troverà il modo di incastrare Fiorenza Gramini.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Marcello uscire di prigione e cercare di ricostruirsi una vita insieme a Ludovica. Peccato che Fiorenza Gramini ha scoperto il loro segreto ed è pronta ad usarlo per usurpare il posto della Brancia all’interno del Circolo. Quanto a Vittorio e Marta, la loro storia è ormai giunta al capolinea. I due hanno vissuto un’ultima notte d’amore ma sono anche consapevole di doversi separare una volta per tutte. La vita di Marta adesso è a New York, mentre Vittorio non può permettersi di lasciare Il Paradiso delle Signore.

Leggi anche -> “Beautiful”, anticipazioni puntata 28 maggio: Shauna scopre la verità su…

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 maggio: Vittorio pensa a Marta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Leggi anche -> “Ulisse”, nella penultima puntata un ospite speciale per Alberto Angela

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Marcello deciderà di affrontare Fiorenza Gramini. La donna, ritrovandosi con le spalle al muro, deciderà di sotterrare l’ascia di guerra. Così Ludovica e Marcello potranno finalmente cominciare a vivere senza timori la loro storia d’amore.

Anche la vicenda di Rocco e Maria si concluderà nel migliore dei modi. Dopo aver avuto la tentazione di stracciare il suo contratto per tornare in Sicilia, l’Amato rinsavirà, grazie soprattutto all’aiuto della fidanzata e di Nino.

Giuseppe riceverà invece una misteriosa lettera da una donna tedesca, il cui contenuto rimarrà segreto.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Marta partirà, lasciando Vittorio da solo. Adesso che non ha più la moglie al suo fianco, Conti dovrà ripartire da ciò che gli è rimasto: il Paradiso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

L’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda domani, venerdì 28 maggio, alle ore 15.55 su Rai1. La serie torna alla fine dell’estate con una nuova, imperdibile stagione. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornate su novità e colpi di scena.