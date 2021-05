Si è disputato alla Sardegna Arena, il match valido per l’amichevole pre Europeo tra Italia e San Marino con la vittoria degli azzurri.

In vista degli Europei che inizieranno venerdì 11 giugno, l’Italia si prepara con un’amichevole in mura amiche, contro la piccola Repubblica di San Marino.

Ecco di seguito i 7 gol che gli azzurri realizzano ai danni degli avversari:

Al 30′ rasoiata di Bernardeschi dal limite dell’area su sponda di Castrovilli, portiere beffato dal rimbalzo e palla in rete;

Al 33′ il portiere della serenissima non respinge bene il corner di Grifo e Ferrari a porta vuota la spinge in porta;

Al 48′ pasticcio della difesa di San Marino che spiana la strada a Politano davanti al portiere, l’esterno del Napoli non sbaglia e cala il tris.

Al 66′ fantastico doppio scambio tra Bernardeschi e Belotti con il gallo che davanti al portiere non sbaglia;

Al 74′ schema da palla inattiva con Castrovilli che calcia dal limite, sulla respinta del portiere arriva Pessina che spinge la sfera in rete;

Al 76′ cross di Bernardeschi sporcato che diventa buono per Politano, girata volante dell’esterno partenopeo e sesto gol azzurro.

All’86’ ancora Bernardeschi che imbuca Pessina, il centrocampista della Dea trafigge il portiere avversario.

Tabellino Italia-San Marino

RETI: 30′ Bernardeschi, 33′ Ferrari, 48′ Politano, 66′ Belotti, 74′ Pessina, 76′ Politano

Italia (4-3-3): Cragno (63′ Meret ); Toloi, Mancini (63′ Di Lorenzo), Ferrari, Biraghi (73′ Bastoni); Castrovilli, Cristante, Pessina (86′ Barella); Bernardeschi, Kean (45′ Politano ), Grifo (63′ Belotti) A disposizione: Sirigu, Locatelli, Insigne, Berardi, Florenzi, Immobile All. Mancini

San Marino (4-3-3): Benedettini E.; Battistini Ma., Fabbri, Rossi, Grandoni (50′ Vitaioli); Golinucci E., Mularoni; Tomassini F (50′ Brolli)., Hirsch, Palazzi (73′ D’Addario); Manni. A disposizione: Stimac, Benedettini, Battistini, Brolli, Vitaioli, Cevoli, Golinucci, Tommasini, Lunadei, Zonzini. All. Varrella

Dunque la squadra di Mister Mancini è pronta per i prossimi europei, in programma dall’11 luglio che si disputeranno in giro per il continente.