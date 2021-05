“Sooo satisfying” Jennifer Lopez, eterna dea da venerare: tutta la sua bellezza – VIDEO

Jennifer Lopez, il post su Instagram che riesce a distogliere l’attenzione dal clamoroso ritorno di fiamma con Ben Affleck. L’attrice e cantante assoluta protagonista, come sempre divina

Potenza assoluta sotto ogni punto di vista, forza della natura senza eguali, Jennifer Lopez è la diva imprescindibile dei nostri tempi. Regina del sound latino-americano, non esiste campo che non abbia sperimentato senza dominare la scena.

Musa ispiratrice della creazione della sezione “immagini” di Google, grazie al “jungle dress” di Versace indossato ai Grammy Awards del 23 febbraio del 2000, la cantante ha trasformato i canoni di bellezza attraverso la sua curvilinea e statuaria figura.

Un esempio di tale affermazione, il famoso “lato B” che ha fatto la storia, almeno 15 anni prima degli scatti di Jean-Paul Goude ritraenti Kim Kardashian nel reggere un bicchiere di champagne sul posteriore.

Certamente una silhouette memorabile e assolutamente unica, che non conosce il concetto di “tempo”, come ampiamente dimostrato in “Le ragazze di Wall Street – Business Is Business“, film in cui recita nei panni di una super spogliarellista esperta di pole dance, che tra le altre cose ha anche prodotto.

Ma soprattutto un talento unico, che spazia dalla musica alla recitazione, dalla danza alla produzione discografica e cinematografica, e non basta alla descrizione del suo profilo senza considerare le sue doti di impresa. Una dimostrazione nell’ultimo post su Instagram, accompagnata da un primo piano letteralmente splendente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “La pantera nera”, Elodie nei panni della fuggitiva è da infarto: devastante – VIDEO

Jennifer Lopez, “glow” è il segreto di bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

NON PERDERTI ANCHE –> Bufera Nazionale cantanti: Gianluca Pecchini spiega la sua versione dei fatti

Un tratto caratteristico della bellezza di Jennifer Lopez, che tutte le donne hanno almeno una volta ammirato con un pizzico di invidia, è la sua pelle suprema, sempre tonica e luminosa, che all’età di 51 anni ancora risplende sul suo viso.

Ci sono voluti 20 per realizzare una linea di cosmesi naturale che comprendesse tutti i segreti per raggiungere l’ambito risultato, principalmente contenuti nell’olio di oliva, ma con l’intenzione di essere alla portata di tutti, poichè “Jenny from the block” non dimentica le sue origini.

L’ultimo post su Instagram della cantante è un riassunto di “JLo Beauty” a dir poco invitante, nel tentativo estremamente riuscito di mostrare la sua principale e richiesta qualità: il desideratissimo effetto “glow”.

Per brillare di luce nell’imminente estate, Jennifer Lopez offre la sua proposta accompagnata dal suo primo piano di puro splendore, che rappresenta una ragione sufficiente per cedere alla tentazione.

Una visione che, oltre a scaturire la venerazione di un’eterna dea, ci impone un’assoluta certezza: Ben Affleck, per la seconda volta, è un uomo fortunatissimo.