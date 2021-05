Maneskin, i giornali francesi non danno tregua: nuove infamanti accuse

La Francia continua a gettare fango e detriti sulla vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021: un’altra infamante accusa

La Francia proprio non ci sta a perdere e accettare la sconfitta. Continuano infatti le infamanti accuse verso il gruppo tutto italiano che ha trionfato nell’ultima edizione dell’Eurovision svoltosi alla Ahoy Arena di Rotterdam nei Paesi Bassi. I transalpini sono arrivati secondi proprio dietro ai Maneskin e non hanno preso di buon occhio la loro schiacciante vittoria. Comprensibile che bruci arrivare a vincere “solo” l’argento olimpico ma da qui a non smetterla di gettare fango e detriti sulla band di Roma passa tanto…

Inizialmente si era detto che in un video dell’Eurovision di Rotterdam si vedeva Damiano che si calava su un tavolo per sniffare cocaina o chissà quale altra droga. Quindi tutti i membri dei Maneskin si sono sottoposti lunedì scorso al test per appurare la verità, ossia che nessuno di loro ha fatto uso di sostanze stupefacenti, e per mettere così a tacere le malelingue tricolore blu, bianche e rosse. Ora sono arrivate altre accuse infamanti.

Le nuove accuse rivolte ai Maneskin per la vittoria all’Eurovision

I francesi, di preciso i giornali d’oltraalpe come Melty, Officielles e Gentside hanno scritto altre accuse infamanti verso i Maneskin, riportando quello che dicono gli esperti, secondo cui “un test effettuato più di 24 ore dopo l’assunzione di questa sostanza rischia di essere negativo, a meno che non si tratti di un test delle urine”.

Inoltre il sito in questione ha da ridire anche sul modo di vestire di Damiano, affermando: “l’artista dall’aspetto decisamente eccentrico è stato testato lunedì mattina, almeno 36 ore dopo la trasmissione in cui si mostrava con il naso premuto contro il tavolo”.

Insomma c’è ancora un gran caos nella stampa francese che a spada tratta rivolge queste accuse e critiche al gruppo italiano, che mai come durante la 65esima edizione dell’Eurovision ha cantato, suonato e si è esibita in una performance da Dio.