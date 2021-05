Clizia Incorvaia ha esagerato su Instagram: l’influencer ha pubblicato in rete una foto in cui indossa un pazzesco costume a perizoma.

Clizia Incorvaia è una delle influencer più seguite in Italia: il suo account vanta ben 612mila followers. La nativa di Pordenone ha preso parte a diversi programmi televisivi: nel 2016 partecipò a Pechino Express in coppia con l’ex marito Francesco Sarcina. Dopo la separazione, la classe 1980 si è sentimentalmente legata al giovanissimo Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa del ‘Grande Fratello Vip’.

La Incorvaia ha 40 anni ma ne dimostra parecchi in meno. La modella, infatti, manda spesso in visibilio i suoi seguaci condividendo scatti al limite del proibito. La friulana, poco fa, ha piazzato in rete una fotografia fantastica in cui indossa un costume a perizoma davvero sottile.

Clizia Incorvaia, costume a perizoma sottilissimo: che didietro!

Clizia fa sognare i suoi followers condividendo uno scatto estremamente bollente. “Solo il mare può darmi questo styling perfetto”, ha scritto nella didascalia. La Incorvaia fa letteralmente infuocare il web piazzando il suo didietro in primissimo piano. Il costumino a perizoma è un filo sottilissimo e mette ovviamente in risalto i suoi glutei pazzeschi.

Il post ha già superato la quota dei 15mila cuoricini. Gli utenti stanno commentando con grande velocità, inondando l’immagine di complimenti. “E’ legale tutto ciò?”, ha chiesto un followers. “Sei una sirena meravigliosa”, “Sei bellissima”, “Sei davvero perfetta”, si legge.

La modella, qualche giorno fa, fece girare la testa a tutti pubblicando un video esagerato in cui indossava un accappatoio che scopriva tutto. In alcuni frame, è ben visibile il suo décolleté.