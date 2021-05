“Piacerà ad Andrea?”, Natalia Paragoni e il vestito che scopre tutto e anche di più – FOTO

“Secondo voi è piaciuto ad Andrea?”, Natalia Paragoni e il vestito che fa sognare gli utenti: le gambe sono uno spettacolo mozzafiato

La partecipazione di Andrea Zelletta al “Grande Fratello Vip” ha sicuramente giovato, in termini di followers, alla sua fidanzata Natalia Paragoni. La modella, che sta per raggiungere la cifra di 1 milione di seguaci, è sempre più popolare sulle piattaforme social, tramite cui lavora in qualità di influencer e modella.

Di recente, la Paragoni ha anche pubblicato il suo primo libro, “La vita secondo Naty“, che ha riscosso un grande successo di vendite. Fiera dei risultati raggiunti, Natalia continua ad apparire sempre più bella al pubblico che la segue ormai da due anni. Tramite l’ultimo scatto condiviso su Instagram, la fidanzata di Zelletta ha voluto mostrare ai followers l’outfit sfoggiato ieri sera. “Secondo voi è piaciuto ad Andrea?“: gli utenti non hanno dubbi a riguardo.

“Sarà piaciuto ad Andrea?”, Natalia Paragoni e il vestito che scopre tutto – FOTO

La bellezza sconvolgente di Natalia Paragoni non teme rivali. La modella, con indosso un abito sensualissimo e aderente, color arancione fluo, ha voluto scatenare la gelosia del suo fidanzato Andrea Zelletta, reduce dall’esperienza del “Grande Fratello Vip”. Mettendo in mostra il suo fisico statuario e le gambe scolpite, Natalia non avrà mancato di suscitare la reazione dell’ex tronista.

“Ecco a voi il look di ieri sera. Secondo voi è piaciuto ad Andreuccio?“, ha chiesto la Paragoni agli utenti, che non hanno alcun dubbio a riguardo. Con il suo fascino mozzafiato, Natalia avrà senza dubbio incantato il suo fidanzato, che circa due anni fa la scelse all’interno dello studio di “Uomini e Donne“.

I due, affiatati e complici, formano una delle coppie più amate del programma. Di recente, entrambi avevano parlato dei loro progetti futuri, nonché della volontà di metter su famiglia: una decisione che, a detta di Andrea, va calibrata con attenzione.